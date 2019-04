Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Pijnacker-Nootdorp een lintje heeft gekregen

In Pijnacker-Nootdorp hebben tien inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp

1.De heer Bennink

Hij is actief geweest bij het zondagschoolkamp De Blijde Stem' het latere KidSZkamp. Van 1991 tot 1998 was hij voorzitter van Stichting De Poort' . Daarnaast was hij ouderling/kerkvoogd/kerkrentmeester bij wijkgemeente De Acker tot eind 2006. Van 2003 tot 2012 was hij bestuurslid en later voorzitter van de Aktiviteitengroep Noord. Nog steeds is de heer Bennink op vrijwillige basis koster van wijkgemeente De Acker.

2.Mw. Grootveld-van der Harst

Zij is al meer dan 16 jaar secretaris bij de Nootdorpse Christen Vrouwen Vereniging. Naast het secretarisschap organiseert zij voor de vereniging jaarlijks 9 thema-discussieavonden en tweemaal een dagtocht. Daarnaast is zij nog steeds als vrijwilliger actief in de Protestantse Wijkgemeente Nootdorp.

3. De heer Van Meel

Hij begon zijn vrijwilligerswerk in 1984 bij de Hockeyclub Pijnacker waar hij meebouwde aan en de bouw begeleidde van het nieuwe clubhuis. Ruim 25 jaar is hij als vrijwilliger betrokken bij de Tennisvereniging Pijnacker waar hij een bijdrage leverde aan de ombouw van het tennispark en de verbouw van het oude clubhuis. Vanaf 2014 is hij vrijwilliger bij de Halve Marathon Oostland.





4. Mevrouw Van Leeuwen-van der Voort

Zij is al 29 jaar een trouwe vrijwilliger bij de bibliotheek in de vestiging Nootdorp. Zij heeft alle verhuizingen van de bieb meegemaakt en hoopt ook de verhuizing naar CulturA mee te maken. Naast de uitleen van boeken verzorgt zij ook de "Boek-aan-huis-service". Voor veel lezers is zij een bekend gezicht in de bibliotheek!

5.De heer Grootenboer

Hij heeft tussen 1980 en heden veel verschillende vrijwilligersactiviteiten gedaan. Hij is/was o.a. actief bij DOTO, de bouwspeelplaats, de Ontmoetingskerk, DSVP, de voedselbank en de sportraad. Zo vervult hij al 27 jaar de functie van secretaris bij DSVP, is hij hulpkoster in de Ontmoetingskerk en is vanaf 2014 actief bij de Voedselbank Delft, uitdeelpunt Pijnacker.





6.Mevrouw Knopper-van Duuren

Zij is al 35 jaar eigenaresse en docent van balletschool De Dansacker. Naast de reguliere balletlessen werkt zij ook mee aan dansprojecten, ontwikkelt zij eigen dansprogramma's en bedenkt zij verhalende voorstellingen. Daarnaast is de balletschool een erkend leerbedrijf. In de balletschool staat de dans centraal maar nog belangrijker is het plezier van de dansers.





7. De heer Teunissen

Hij is in 1977 begonnen met vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging Lodewijk in Hilligersberg. Ruim 25 jaar is hij vrijwilliger bij de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker waarvan van 1993-2006 als vice-voorzitter. Daarnaast was hij van 2000-2008 voorzitter van korfbalvereniging Avanti. Op kerkelijk gebied was hij van 2011 tot 2015 vice-voorzitter van de Heilige Johannes de Dooperkerk. Sinds de oprichting van de Sportraad is hij voorzitter van het bestuur.

8. De heer Kooijmans

Hij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en doet dat nog steeds binnen de voetbalwereld. Hij is begonnen als vrijwilligers bij VV Het Witte Dorp in Overschie. Daarna naar VV Kethel Spaland in Schiedam waar hij van 1973-1983 voorzitter was. Vanaf 1983 is hij bestuurslid bij de KNVB-afdeling Rotterdam en van het KNVB District West IV. Nog steeds is de heer Kooijmans actief betrokken bij de organisatie van de Rotterdamse voetbaltoernooien.





9. Mevrouw Theeuwsen-Kardol

Zij is al ruim 40 jaar actief als vrijwilliger. Van 1975-1998 was zij contactpersoon van het kerkkoor "Young Voices". Van 2000-2008 was zij lid van de kerkenraad van destijds wijk Oost van de Hervormde Gemeente, de huidige Dorpskerk en De Acker. Vanaf 2007 verzorgt zij de administratie van de begraafplaats. Daarnaast is zij ook nog steeds actief bij het HGOP en vervult zij een belangrijke rol bij het Historisch Informatie Punt in de bibliotheek.

10. De heer Kardol

Zij is van 1978 tot 2018 voorzitter van het Pijnackers Mannenkoor. Van 1976 tot 2018 was hij ook collectant in de Dorpskerk van Pijnacker. Hij heeft destijds in de bouwcommissie van de Beatrischool gezeten en was ruim 10 jaar, tot 2018, beheerder van het CJMV gebouw. Van 2015-2018 heeft hij als chauffeur op de buurtbus gereden.