Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Voorschoten een lintje heeft gekregen

In Voorschoten hebben twee inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Beide zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Voorschoten

1.Mevrouw Agnes Oudshoorn - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Oudshoorn is sinds 1978 bestuurslid bij gymnastiekvereniging Avanti. Daarnaast verzorgt zij de ledenadministratie, brengt zij de contributiekaarten rond en draagt zij zorg voor de schoonmaak en de bevoorrading van het clubhuis. Tevens bemant zij het clubhuis bij diverse activiteiten.

Ook geeft zij sinds 1987 wekelijks les aan een dames en heren gymgroep en aan de trimgroep in het Berkhoutpark. Daarnaast is mevrouw Oudshoorn mantelzorger voor diverse mensen, zamelt zij kleding in voor de minderbedeelden in Voorschoten en is zij actief lid van de kerk waar zij o.a. koffie schenkt bij bijeenkomsten.

Zij bezoekt de handwerkclub, zij zette koffie voor de Parkinson hulpgroep, zij verzamelt oud papier waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor jeugdactiviteiten, jaarlijks regelt zij de binnen- en buitenspeeldagen voor de jeugd van Voorschoten. In het verleden heeft zij jeugdtraining gegeven bij voetbalvereniging SVLV, de kinderclub begeleid bij buurthuis de Boschbloem en zat ze in het bestuur van de RK contactclub.

2. Mevrouw Barie Verhoog - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Verhoog heeft zich ingezet aanvankelijk voor VIA 55+ en later voor "Voor Elkaar". Vanaf het eerste begin was zij aanspreekpunt en al 25 jaar eerst verantwoordelijke voor de Open Eettafel die eens per twee weken wordt georganiseerd.

Daarnaast zorgt zij ervoor dat mensen in Voorschoten die behoefte hebben aan een vrijwilliger die een klusje voor ze kan doen in contact worden gebracht met iemand die dat voor ze kan doen.

Ook heeft zij zich gedurende vele jaren ingezet voor het Vluchtelingenwerk in Voorschoten waar zij vooral praktische zaken zoals het schoonmaken van woningen, het verzamelen van huisraad, boodschappen doen en het wegwijs maken van de vluchtelingen in de Nederlandse samenleving regelde.

Voor de Protestantse Gemeente Voorschoten is zij van onschatbare waarde geweest. Zij had met velen in de gemeente, maar ook daarbuiten, een zeer goed contact en een hechte band. Velen heeft zij in deze functie bijgestaan in soms zeer moeilijke omstandigheden. Als pastoraal ouderling heeft zij de gemeente vertegenwoordigd in vele rouw- en trouwdiensten.

Als pastoraal ouderling had zij ook zitting in de kerkenraad. Daarin heeft zij grote veranderingen mede mogelijk gemaakt. Vanuit een zelfstandig bestaande Gereformeerde Kerk heeft zij zich altijd positief ingezet voor het samengaan met de Hervormde Gemeente, hetgeen heeft geresulteerd in de huidige Protestantse Gemeente in Voorschoten. Vele activiteiten waaronder de Week van de Eenheid, de 4 mei dienst, vredesweekactiviteiten, bijzondere diensten en diaconale projecten heeft zij van daaruit opgezet en mede uitgevoerd.