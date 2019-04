Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Waddinxveen een lintje heeft gekregen

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Waddinxveen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1. De heer L.C. van der Lans

Decorandus (77) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1965 1990secretaris van de Groentestudieclub Gouda e.o. Deze vereniging richtte zich d.m.v. voorlichtingsavonden en excursies op de verdere ontwikkeling van de tuinbouw

1970 hedenvrijwilliger bij en lid van de activiteitencommissie en voorzitter van de maandagochtendploeg (1995-2016) van de Parochie Sint Jan de Doper, onderdeel van de r.k. Geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen. Betrokkene verrichtte/ verricht diverse activiteiten. Zo is hij sedert 1995 betrokken bij het onderhoud in en rondom de Sint Victorkerk, de begraafplaats en de pastorietuin

1984 1988 secretaris van de Goudse Veiling

1985 1992 sociaal contactpersoon en lid van de Katholieke Land en Tuinbouw Bond WLTO. Betrokkene was het aanspreekpunt voor de tuinbouwcollega's in Waddinxveen en voor de gemeente

1990 hedenorganisator van de Oogstdankviering van de Sint Victorkerk Waddinxveen en de Sint Joseph Parochie te Nieuwerkerk a/d IJssel. Betrokkene verzorgt en bezorgt de uitnodigingen bij de leden en oud-leden van de Katholieke Land en Tuinbouw Bond in de gemeentes Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle. Tevens zorgt hij voor de tuinbouwproducten t.b.v. de oogstdankviering en brengt het restant naar de voedselbank

1992 hedenbestuurslid (1992-2002) en organisator van de fietstocht (2002-heden) van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie

1994 2002bestuurslid van de LTO Midden Zuid-Holland. Hij behartigde de belangen van de agrariërs van deze regio

2006 2016 bestuurslid van de Wielerronde Waddinxveen. Betrokkene wierf sponsoren, verzorgde een draaiboek en was betrokken bij de verdere organisatie van dit evenement

Daarnaast is hij sedert 1970 bezorger van de ledenbladen van de PCOB en het Historisch Genootschap. Tevens is hij verkeersregelaar bij de Avondvierdaagse, de Toetertocht en de Wielerronde van Waddinxveen.

2. Mevrouw C.M. Molendijk-de Joode

Decoranda (72), gepensioneerd en tot 2013 werkzaam als verpleegster, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1990 hedenvrijwilliger bij achtereenvolgens verpleeghuis Bloemendaal en De Hanepraij te Gouda. Ze onderneemt activiteiten met somatische en psychogeriatrische bewoners

1991 hedenvrijwilliger bij het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Ze nodigt patiënten uit voor de kerkdienst, brengt ze er naar toe, haalt ze af en zorgt voor de koffie. Ze helpt tevens mee bij de nieuwjaarsreceptie voor de kerkvrijwilligers

2009 heden vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van Effatha te Bali. Zij verzorgt twee maanden per jaar onderwijs en activiteiten voor dove kinderen





3. De heer L.F. Molendijk

Decorandus (72), gepensioneerd sinds 2009, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1991 hedenvrijwilliger bij het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Hij coördineert de vrijwilligers.

Daarnaast nodigt hij patiënten uit voor de wekelijkse kerkdienst, haalt en brengt ze,

en zorgt voor koffie en thee. Hij fungeert tevens als gastheer (2011-heden)

1992 - heden (met uitzondering van de periode 1996 2007)

vrijwilliger bij de Protestantse gemeente te Boskoop. Hij fungeert als diaken,

gebarentolk en verteller tijdens het kindermoment. Hij fungeerde tevens als kerkrentmeester

2009 hedenvrijwilliger bij de Stichting Vrienden van Effatha te Bali. Hij verzorgt twee maanden per jaar onderwijs en activiteiten voor dove kinderen





4. Mevrouw D. van 't Spijker-Noort

Decoranda (78) voorheen werkzaam als wijkverpleegkundige bij de zorgorganisatie Thuiszorg Groot Rijnland en sinds 2002 gepensioneerd, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1975 1981bestuurslid van de Christelijke Nationale Kleuterscholen, afdeling Waddinxveen. Betrokkene coördineerde diverse activiteiten bij de voormalige kleuterschool Woelwater' en de voormalige lagere school Koningin Juliana'

1975 1981bestuurslid en secretaris van de Nederlands Christelijke Vrouwenbond (NCVB), afdeling Waddinxveen

1980 hedenvrijwilliger bij de Christelijke Gereformeerde Kerk Open Poort' Boskoop (200 doopleden). Betrokkene was secretaris van de vakantiebijbelclub (1980 1992) en organiseerde de gelijknamige vakantieweken. In de periode 1994 2008 was zij tevens secretaris van de activiteitencommissie en o.a. actief in de fondsenwerving ten behoeve van het nieuwe kerkgebouw. Sinds 1998 ondersteunt zij de kerkdiensten in het bejaardentehuis Flora Vita te Boskoop. Zij verzorgt de transfer van ouderen van en naar de kerkdienst. Na afloop van de dienst voorziet zij de ouderen van koffie. Verder is zij sinds 2000 lid van de bloemencommissie en maakt als zodanig bloemstukken voor de kerkdiensten en bij hoogtijdagen. Bovendien helpt zij bij het schoonmaken van de kerk, het koffie schenken en het ophalen van oud papier. Ten slotte is zij sinds 2010 vertrouwenspersoon voor de predikant

2002 heden vrijwilliger bij Zorgpartners Midden Holland, locatie Huize Souburgh' te Waddinxveen. Betrokkene verzorgde de wekelijkse maaltijdbezorging tafeltje-dek-je' voor ouderen in Waddinxveen. Sinds 2016 is zij hier nog eenmaal per twee weken actief. Verder helpt zij sinds 2010 bij het uitserveren van de maaltijden voor de bewoners en verricht zij hand-en-spandiensten

2011 hedenvrijwilliger bij en bestuurslid (2014-heden) van de Seniorenraad Waddinxveen. Betrokkene adviseerde o.a. over de decentralisatie van de uitvoering van de WMO en de invoering van de keukentafelgesprekken. Zij zet zich in het bijzonder in om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. Hiervoor was zij medeorganisator van informatiebijeenkomsten. Bovendien zette zij zich in voor het behoud van Huize Souburgh, in het bijzonder het dagactiviteitencentrum, en de totstandkoming van een hospice in Waddinxveen. Sinds 2014 is zij tevens voorzitter van de werkgroep Zorg en Wonen en in deze hoedanigheid ook lid van de Participatie Advies Raad van de gemeente Waddinxveen

2014 hedenvrijwilliger bij de zorg- en welzijnsorganisatie Palet Welzijn. Betrokkene verricht bezoekwerk bij 75+'ers. Zij informeert hen over voorzieningen en mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren