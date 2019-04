Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Zoeterwoude een lintje heeft gekregen

In Zoeterwoude zijn vrijdag drie inwoners Koninklijk onderscheiden. Alle drie zijn ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Zoeterwoude

1. Mevrouw Turk-Distelvelt

Vanaf 1980 tot heden zorgt mevrouw Turk dat tijdens de wekelijkse repetities van het parochiekoor St. Cecilia altijd een kopje koffie en een koekje klaar staat. Op de jaarvergadering verzorgt zij de drankjes en hapjes.

Mevrouw Turk is vanaf 1976 tot 1981 jeugdscheidsrechter geweest bij de voetbalvereniging SJZ. Dit was in die tijd een bijzondere en opmerkelijke taak binnen de club. Voetbal was immers een mannenbolwerk. Er waren weliswaar meer vrouwen actief maar een vrouwelijke scheidsrechter was een uitzondering.

Zij was vanaf 1980 tot 2013 vrijwilligster achter de bar bij voetbalvereniging SJZ . Iedere vrijdagavond voorzag zij de klaverjassers van SJZ en het Trimmersgilde van koffie, een glaasje en een hapje tijdens het voetbalseizoen. Dit deed zij altijd samen met mevrouw Vink. Het tweetal stond bekend als het duo Nel & Nel en werd, figuurlijk, door de contributanten van het Trimmersgilde op handen gedragen.

De manier waarop mevrouw Turk invulling heeft gegeven aan de vrijdagavond werd buitengewoon gewaardeerd. Van 2013 tot heden is mevrouw Turk op Koningsdag het "gezicht" van de snoephoek in het clubhuis van SJZ. Het verkopen van snoep aan de jeugd is haar taak, maar als zij vindt dat een jongen of meisje wel voldoende heeft gesnoept, wordt dat fijntjes duidelijk gemaakt.

Voor haar verdiensten voor SJZ werd mevrouw Turk op 25 oktober 1989 onder luid applaus van de leden uitgeroepen tot SJZ-vrouw van het seizoen 1988-1989. Het Genootschap dat de prijs toekende en uitreikte bestond uit de leden van SJZ die al sinds de oprichting van SJZ in 1945 lid waren van de club.

Van 2003 tot heden is mevrouw Turk vrijwilligster bij Gemiva-Svg Groep, locatie Swetterhage een woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar zoon Kobus woont daar. Zij verzorgt bij de jaarlijkse kerstreis soep en broodjes voor iedere vrijwilliger (ruim 100 personen).

Mevrouw Turk assisteerde ook in "den Herbergh" , een restaurant op het terrein, waar zij voor de koffie zorgde. Bij de maandelijkse kerkdienst is mevrouw Turk altijd aanwezig om te helpen met diverse werkzaamheden o.a. het klaarzetten van de koffie en zij zingt tijdens de kerkdienst in het koor. Ook zingt mevrouw Turk in het Emmauskoor, kerkkoor Zuidbuurt en het parochiekoor St. Cecilia.

Mevrouw Turk is nauwkeurig, neemt haar taak meer dan serieus. Zij is een aanpakker, springt bij waar nodig. De manier waarop mensen haar typeren: lief en betrokken. Zorgzaam voor haar medemens. De cliëntenpopulatie van Swetterhage draagt haar een warm hart toe. De cliënt staat voorop.

Naast haar tomeloze inzet zorgt zij voor een positieve sfeer. Mevrouw Turk is vrolijk, opgewekt en door haar interesse weet zij veel van de ander op een positieve manier. Mevrouw Turk heeft humor. Zij weet de sfeer in haar omgeving door haar aanwezigheid luchtiger en vrolijker te maken. Dat is een bijzondere gave. Mevrouw Turk zet zich graag in voor een ander.

Zij is klein van stuk maar groot in daden, volgens de medewerkers van Swetterhage.

2. Mevrouw Van Haastert

Vanaf 2000 tot 2018 is mevrouw Van Haastert vrijwilliger van de wereldwinkel Zoeterwoude en heeft zich ingezet als bestuurslid, winkelmedewerker en de organisatie van de Lentemarkt. Zij heeft actief geparticipeerd in het WIZO overleg (winkeliersvereniging Zoeterwoude).

Mevrouw Van Haastert is vanaf 2014 tot heden de steun en toeverlaat van een Nepalese familie uit Zoeterwoude. De ondersteuningswerkzaamheden bestaan uit de ondersteuning bij de wir-war van formulieren, inschakelen van gezinshulp, lezen met de oudste zoon, Nederlandse les organiseren voor de moeder, oppassen, aanmelding kinderopvang, ziekenhuis bezoeken begeleiden, hulp bij aanschaf van huishoudelijke apparaten, fietsen etc. en nog veel meer hand en spandiensten.

Van 2000 tot 2008 was mevrouw Van Haastert bestuurslid bij de parochie Charitas Instelling PCI waar zij ook contactpersoon was voor het verwijzen van mensen met problemen naar de parochie wat zij ook nog na haar bestuurstermijn bleef doen.

De aanvraagster heeft mevrouw Van Haastert leren kennen als een groot sociaalvoelend persoon, die zich inzet voor de medemens op heel veel terrein. Zij doet dit al vele jaren. Naast haar werk heeft ze zich ingezet voor de wereldwinkel, parochieel werk en vluchtelingenwerk.

Ook heeft ze heel lang haar ouders verzorgd tot hun overlijden. Mevrouw Van Haastert is iemand die direct initiatieven neemt en geen nee zegt.





3.De heer Matze

Vanaf 2003 tot heden is de heer Matze bestuurslid en is betrokken vanaf de eerste minuut bij de oprichting en voortgang van de huurders organisatie "de Huurderij" . De heer Matze is erg betrokken bij de vormgeving van de woningbouw die gerealiseerd wordt door Rijnhart Wonen. Hij is hier voor meerdere malen op cursus geweest en inmiddels gecertificeerd door VAC wonen. Hij neemt deel aan alle vergaderingen van de Huurderij en gaat mee naar de overkoepelende organisatie om regionaal vertegenwoordigd te zijn.

De heer Matze is vanaf 1980 tot heden gediplomeerd jeugdschaatstrainer bij de IJsclub Zoeterwoude. Hij verzorgt de trainingen in de winterperiode voor alle jeugdleden van 12 t/m 18 jaar op de ijsbaan in Leiden.

Van 1993 tot 2001 was de heer Matze gediplomeerd jeugdschaatstrainer van de selectiegroep van 12 t/m 18 jaar. Deze trainingen waren op de Uithof in Den Haag.

Vanaf 2008 tot heden verzorgt de heer Matze de trainingen van de seniorengroep in de wintermaanden op de ijsbaan in Leiden.

Vanaf 2008 tot 2014 was hij in de zomer trainer van de fietstrainingen, droogtrainingen, als voorbereiding op het schaatsseizoen op de landijsbaan van de IJsclub Zoeterwoude.