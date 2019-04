Overvaller zonnestudio Zoetermeer leegt buitgemaakte kassa op straat

De verdachte van de overval op zonnestudio Beautysun in Zoetermeer is gefilmd op het moment dat hij op zijn gemak de buitgemaakte kassalade leeghaalt. Tijdens de overval bedreigde hij de eigenaresse met een mes. Een klant, haar zoon en haar dochter van 9 waren getuige van de overval.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De overval vindt plaats op zaterdag 2 februari om 11.45 uur. 'Ik was aan het werk, zoals elke dag. Op een gegeven moment komt er iemand binnen met een sjaal voor zijn mond, capuchon over zijn hoofd, niet herkenbaar. Hij vroeg om de kassalade', zegt de eigenaresse van de zonnestudio aan de Schoutenhoek in Zoetermeer.

'Ik kijk hem aan en zie dat hij een mes bij zich heeft, waarmee hij stekende bewegingen maakt richting mijn buik. Ik ben achteruit naar mijn kassa gelopen en heb de lade eruit gehaald. Natuurlijk gaat door je heen: laat ik dit gebeuren? Maar er zitten ook drie klanten en dat gaat bij mij voor. Die paar rotcenten. Dus ik heb de lade aan hem gegeven.'



'Nu ben je van mij'

De overvaller vlucht de winkel uit en de eigenaresse rent achter hem aan, maar ze kan hem niet meer achterhalen. 'Ik dacht: nu ben je van mij. De klanten zijn veilig en je wilt hem toch pakken. Toen heb ik mijn heup verder geblesseerd. Ik had daar al last van, maar dat is verergerd. Ik zit nu regelmatig in het ziekenhuis.'

'Het wordt je aangedaan. En ook de mensen die hier zitten vragen er niet om. De moeder komt zonnen en de kinderen zijn er even gezellig bij en drinken een bakje thee. En dan gebeurt dit. Met als gevolg dat het meisje van 9 hulp heeft gekregen om het te verwerken. Wij allemaal trouwens. Slachtofferhulp was er eigenlijk gelijk', zegt het slachtoffer.



Kassa leeggehaald

De verdachte is gefilmd op het moment dat hij met de kassalade door de Voorhamstraat in Zoetermeer loopt. Dat is niet ver van de zonnestudio aan de Schoutenhoek. Hij bukt bij een elektricitieitskastje en stopt daar op zijn gemak het geld in zijn zakken. Daarna rent hij verder de Voorhamstraat in en laat de lege kassalade achter.

Tekst gaat verder onder video.



‘Ik vind het een lafbek’

De man wordt niet ouder dan 20 jaar geschat. Hij is tussen de 1,65 en 1,70 meter lang en draagt donkere kleding. Zijn schoenen zijn wat opvallender van kleur. De sjaal die hij om had tijdens de overval was lichter van kleur dan zijn jas. Hij spreekt goed verstaanbaar Nederlands.

‘Ik denk niet dat zo’n persoon weet wat hij mensen hiermee aandoet. Dan denk ik: volgens mij begrijp jij het niet helemaal. Ik vind het een lafbek. Dit kan gewoon niet. Hij moet worden gepakt', besluit de eigenaresse.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem