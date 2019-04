Coldcase: wie vermoordde de 80-jarige Cornelia van den Bergen-Groenewold?

Ze werd op een mensonterende manier achtergelaten in haar eigen slaapkamer: vastgebonden aan het bed, haar broek naar beneden getrokken en haar kunstgebit naast haar op de grond. De 80-jarige Cornelia van den Bergen-Groenewold werd in april 1991 het slachtoffer van een gruwelijke moord in haar woning aan de Wenckebachstraat in Den Haag. De dader is na 28 jaar nog altijd niet gevonden en daarom staat de zaak op de coldcasekalender van de politie. De recherche is ervan overtuigd dat er mensen zijn die weten wie de moord heeft gepleegd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Mevrouw Van den Bergen-Groenewold, buurtbewoners noemden haar tante Corrie, werd omschreven als een sociale vrouw. Sinds de dood van haar man stond ze er alleen voor, het stel kreeg nooit kinderen. Met de nodige hulp wist ze zich te redden.

Vanwege haar dementie lukte het niet meer om haar geldzaken zelf te regelen. Als ze geld voor boodschappen nodig had, ging ze langs bij haar zus. Maar ze vroeg nooit meer dan 25 gulden, meer wilde ze niet in huis.



Broodje van de Albert Heijn

Op zaterdag 20 april 1991 haalt mevrouw Van den Bergen-Groenewold een broodje bij de Albert Heijn aan het Lorentzplein. Daarna loopt ze op haar gemak naar huis. Een aantal getuigen hebben die middag nog een praatje met haar gemaakt. Ergens tussen 14.00 en 14.30 uur moet ze thuis zijn gekomen aan de Wenckebachstraat in het Laakkwartier.

Rond 16.00 uur die middag moet een buurman iets ophalen. Hij loopt langs de voordeur van mevrouw Van den Bergen-Groenewold en ziet meteen dat er iets mis is. De deur staat open en in de hal liggen haar wandelstok en het net gekochte broodzakje. Hij durft het niet aan om naar binnen te gaan en belt de politie.



Vastgebonden aan het bed

Agenten vinden de 80-jarige vrouw in de slaapkamer. Haar keel is afgeklemd, waardoor ze is gestikt. Ze is met een sjaal vastgebonden aan het bed. Haar kunstgebit ligt achter haar op de grond en haar broek en onderbroek zijn een stukje naar beneden getrokken.

De politie heeft geen aanwijzingen dat mevrouw Van den Bergen-Groenewold seksueel is misbruikt, maar kan een seksueel motief van de dader ook niet uitsluiten. Mogelijk vond hij het aantrekkelijk om de vrouw zo te zien en zegt dat iets over hem.



Geld uit portemonnee

Het huis van het slachtoffer is helemaal doorzocht. Het lijkt er op dat de dader naar iets op zoek was, maar het is niet duidelijk wat er weg is. In ieder geval lijkt het geld uit haar portemonnee te zijn gestolen. Dat kan nooit veel geweest zijn, omdat het slachtoffer nooit meer dan 25 gulden in huis had.

In de hal lag een koffer die was opengesneden. Mogelijk dacht de dader dat daar iets waardevols in zat, maar dat was niet het geval. De politie komt nog steeds graag in contact met mensen die informatie hebben over het motief voor de moord.



Voetstappen op de trap

In het appartement zijn geen sporen van een inbraak gevonden. Eén van de scenario’s waar de politie rekening mee houdt, is dat de dader het slachtoffer bij haar voordeur heeft opgewacht, haar mee naar binnen heeft getrokken toen ze thuis kwam van het boodschappen doen en haar daarna om het leven heeft gebracht.

Om 15.30 uur kwam de onderbuurvrouw van mevrouw Van den Bergen-Groenewold thuis. Zij hoorde gestommel en vlak daarna snelle voetstappen op de portiektrap. Er kwam een man langs haar raam, die verder de Wenckebachstraat in rende. Vermoedelijk was dat de moordenaar van de 80-jarige vrouw.



Signalement verdachte

De onderbuurvrouw heeft hem lang genoeg gezien om een signalement te kunnen geven. Het was een vrij kleine man met donker, steil haar tot in zijn nek. Over zijn leeftijd in 1991 valt weinig te zeggen, maar hij zal nu vrijwel zeker ouder zijn dan 45 jaar.

Hij droeg een sportief donkergekleurd jack met op de rug een groene horizontale baan. Dit soort jasjes waren vrij typisch voor die tijd. De politie wil graag weten wie de man is en in contact komen met mensen die een vermoeden hebben wie hij kan zijn.



15.000 euro beloning

De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De politie is ervan overtuigd dat er mensen zijn die weten wie de moord heeft gepleegd en hoopt dat zij na 28 jaar alsnog hun informatie willen delen.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem