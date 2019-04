Haagse 'rijdende rechter' is een succes en breidt uit

De proef met de wijkrechter in de Haagse wijk Escamp krijgt vervolg in andere stadsdelen. Het initiatief blijkt namelijk goed te werken en daarom heeft de gemeente dinsdag besloten uit te breiden naar de rest van de stad. En dat betekent dat straks heel Den Haag met relatief kleine zaken bij de wijkrechter terecht kan.

Waar veel mensen de gang naar de rechter niet maken vanwege kosten, of omdat ze simpelweg niet weten hoe het werkt, moet een wijkrechter uitkomst bieden. Met relatief kleine zaken, zoals een burenruzie of een conflict met een verhuurder, kunnen inwoners bij de wijkrechter terecht. Een 'zitting' bij de wijkrechter moet zo een laagdrempelige manier zijn om ruzies en conflicten op te lossen die anders maar blijven smeulen.

Bij de start van de proef in het najaar van 2018, liet de burgemeester al weten dat de pilot mogelijk zou worden uitgebreid, wanneer deze tot ieders tevredenheid verloopt. Begin dit jaar heeft de rechtbank Den Haag de eerste ervaringen met het project binnen het stadsdeel Escamp geëvalueerd: 'De ervaringen zijn positief', aldus Krikke. 'En dus hebben we met de Raad voor de Rechtspraak besloten het in de hele stad mogelijk te maken.'



Zo laagdrempelig mogelijk

Uit de evaluatie van de gemeente blijkt dat het in de praktijk vooral gaat om problemen als geluidsoverlast of peuken die op het balkon worden gegooid. Ogenschijnlijk kleine zaken, maar volgens de burgemeester daarom niet minder belangrijk: 'Een conflict met je buren is vervelend en kan hoog oplopen', aldus Krikke. 'Maar ik snap best dat je dan niet meteen naar de rechter stapt. Het is natuurlijk ook altijd beter als je een conflict onderling oplost, maar als dat niet lukt, kan het helpen om de wijkrechter te vragen.'

Vanaf wanneer inwoners van andere stadsdelen in Den Haag terecht kunnen bij de wijkrechter, is onbekend.

