Het is over voor Soeboer: Haags restaurant sluit vestiging bij station Moerwijk

De vestiging van restaurant Soeboer bij station Moerwijk in Den Haag is gesloten. Na een verloren rechtszaak tegen de gemeente moest eigenaar Ragner Flink de sleutels van de zaak aan de Assumburgweg inleveren. Woensdag zou de deurwaarder de boel komen ontruimen, maar daarop heeft de eigenaar van het Indonesische restaurant niet gewacht. Hij vreest ondertussen voor de toekomst van zijn imperium.

De zaak draaide om een aantal illegale bouwwerken, waaronder een grote vogelkooi. Soeboer wilde die weghalen, maar de gemeente bleek niet te vermurwen en hoewel de rechter een nieuw gesprek tussen beide partijen afdwong, zag de gemeente daar niks in.

En dus is het over en uit voor de zaak aan de Assumburgweg. Voor Flink wacht nu een fikse klus. 'Het is geen zolderetage waar je even wat spulletjes van af moet halen, het gaat om een heel restaurant. Niet alleen de tafels en stoelen, maar alles moet weg. Ook moeten we het pand weer in de oorspronkelijke staat opleveren. Daarmee zijn we nog wel een tijdje bezig', zegt hij tegen Omroep West.



Papegaaien

Een ander probleem zijn de papegaaien bij de zaak. Die heeft Soeboer overgenomen van de vorige eigenaar, met de belofte goed voor de gevederde dieren te zorgen. De dieren leven al heel lang samen in een groep en zijn daarom lastig van elkaar te scheiden.

'Die vogelkooi was illegaal in de ogen van de gemeente, dus laten staan is geen optie. Overdoen aan een nieuwe eigenaar? De gemeente wil geen horeca meer in dit pand. Ik weet ook niet wat ermee gaat gebeuren. Bovendien zou het gek zijn als de kooi bij een nieuwe eigenaar wel zou mogen blijven staan', verzucht de eigenaar.



Andere vestigingen

Maar de noodruftige papegaaien zijn niet het enige probleem voor de getergde Haagse ondernemer. De andere vestigingen van Soeboer, het restaurant aan de Brouwersgracht en de toko in de Piet Heinstraat, blijven wel gewoon open. Maar volgens hem is het nog maar de vraag voor hoe lang. Flink: 'Die zaken moeten nu de kosten gaan dragen van de investeringen op de Assumburgweg. Dat gaat moeilijk worden hoor, ik vrees voor de toekomst'.

Eerder zei Flink al voor tonnen geïnvesteerd te hebben in de vestiging vlakbij het station. Hoewel deze vestigingen dus inmiddels de deuren heeft gesloten, loopt er nog wel een hoger beroep in de zaak over de ontruiming. Het is niet bekend wanneer daarin uitspraak wordt gedaan.