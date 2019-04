Experiment met 'staatswiet': Alphen doet mee, Den Haag twijfelt

Alphen aan den Rijn is tot nu toe de enige gemeente in onze regio die mee wil doen met het experiment met 'staatswiet'. Den Haag is nog niet zeker of het zich opgeeft voor de proef waarbij hennep en hasj op legale wijze aan coffeeshops worden geleverd. Vanaf woensdag kunnen gemeenten vanuit het hele land zich aanmelden voor het vierjarig experiment.

Het kabinet wil onderzoeken hoe op kwaliteit gecontroleerde softdrugs legaal aan coffeeshops kunnen worden geleverd. Vervolgens kijken de onderzoekers naar effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid. Nu is de teelt en levering van cannabis aan coffeeshops verboden en wordt de verkoop, onder voorwaarden, gedoogd. De proef met 'staatswiet' wordt maximaal in tien gemeenten uitgevoerd.

Den Haag bepaalt in overleg met de gemeenteraad of deelname aan het experiment wenselijk is. 'Het streven is daar komende maand met elkaar over te praten', laat een woordvoerder van de gemeente schriftelijk weten. In de gemeente Leiden is deelname ook nog niet zeker. Het besluit daarover wordt volgende week in de raad behandeld.



'Het liefst helemaal geen coffeeshops'

Vanuit de gemeente Alphen geeft burgemeester Liesbeth Spies opnieuw door dat ze zich aanmeldt voor de proef. 'Het liefst zou ik helemaal geen coffeeshops en drugsgebruik in Nederland willen zien, maar dat is een illusie', zei Spies vorig jaar al. 'Het is een feit dat de huidige situatie een heel dubbele is: aan de voordeur gedogen we de verkoop en aan de achterkant komt het importeren in de illegaliteit.'

Westland heeft afgelopen januari raadsbreed besloten dat er geen coffeeshop in de gemeente mag komen. En daarmee kan er ook niet worden deelgenomen aan het staatswietexperiment. Ook in Gouda zijn ze eruit: in het coalitie-akkoord staat dat de gemeente niet meedoet.



Alle coffeeshops in de gemeente moeten meedoen

Later dit jaar wordt bekend welke gemeenten mee mogen doen van de overheid. Om resultaten van de proef goed te kunnen meten, moeten alle coffeeshops in deelnemende gemeenten meedoen met het experiment. Hoe de twee coffeeshops in Alphen - Dutch Gold en Pitstop - daar tegenover staan is nog niet duidelijk, omdat ze allebei dinsdag niet bereikbaar waren voor commentaar.