Verdachte overleden voordat rechter uitspraak doet

Afgelopen vrijdag zou hij horen of hij inderdaad tbs met dwangverpleging en een half jaar celstraf zou krijgen zoals het Openbaar Ministerie opgelegd had willen zien, maar de in voorarrest zittende man bleek inmiddels een natuurlijke dood te zijn gestorven. Het Openbaar Ministerie is daarom niet gerechtigd om verder te vervolgen, besliste de rechtbank.

In de tweede helft van vorig jaar zou de verwarde Gouwenaar een vijftal agressieve delicten hebben gepleegd in de GGZ instelling waar hij destijds verbleef. Zo zou hij een verpleegkundige met een mes hebben bedreigd, en zou er sprake zijn geweest van gewelddadige handelingen.



Natuurlijke dood

Tijdens de strafzitting van twee weken geleden zorgde de verdachte ook nog voor consternatie. Hij trok zijn trainingsbroek naar beneden om zijn blote kont aan de rechters te laten zien. 'Wat voor een onrecht!', schreeuwde hij dan. De uit Marokko afkomstige verdachte wond zich voortdurend op: 'Ik wil naar mijn eigen land!'

De Gouwenaar was al jarenlang psychiatrisch patiënt. Er is niet bekend gemaakt waaraan hij is overleden. De rechtbank sprak alleen over 'een natuurlijke dood'.