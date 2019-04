Speeltoestelberover krijgt gevangenis- en taakstraf

Een nu 40-jarige man werd in augustus 2017 aangehouden omdat hij de muntvakken van twee speeltoestellen voor kinderen, een helikopter en een vliegtuig, had opengebroken en het kleingeld had meegenomen. Sindsdien pleegde hij nog een flink aantal andere strafbare feiten. Nu is hij veroordeeld tot vijftien maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur.

De twee speeltoestellen werden op respectievelijk 18 en 19 augustus 2017 opengebroken. Een klant van de supermarkt waar het helikoptertje, het doelwit van de 19de, voor stond, waarschuwde een medewerker die de man greep en overdroeg aan de politie.

Dat de man schuldig was, was duidelijk: hij was gezien en hij had 51 muntjes van 50 cent bij zich. 'Dat was vast niet omdat hij zo veel vluchtjes in de helikopter wilde maken,' aldus de officier van justitie tijdens de zitting van twee weken geleden.



Nog meer gestolen

Na het openbreken van de speeltoestellen was de criminele carrière van de verdachte nog niet ten einde. De man stond twee weken geleden terecht voor in totaal zestien strafbare feiten. Hij leek daarbij een voorkeur te hebben voor inbraken waar hij muntjes bij kon buitmaken. Hij brak samen met anderen een snoepautomaat open in een restaurant en stal een collectebus bij een moskee. Ook de spaarpot bij een bakkerij was niet veilig voor de grijpgrage vingers van de verdachte.

Maar daar bleef het niet bij. Op de tenlastelegging stonden ook een aantal autoinbraken waarbij de man navigatiesystemen en zonnebrillen buitmaakte. Daarnaast vond de politie in zijn kelderbox 39 fietsen waarvan een deel bewijsbaar gestolen of geheeld was.



Wc-pot overstroomd

De officier van justitie nam het verdachte zeer kwalijk dat hij zo veel strafbare feiten waarbij steeds enorme schade werd veroorzaakt pleegde. 'En waarvoor?' vroeg ze zich hardop af. 'Voor bijna niets.' Ze eiste twintig maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk. Onderdeel van de voorwaarden zou onder meer opname in een kliniek moeten zijn, waar hij zich zou kunnen laten behandelen voor een cocaïneverslaving.

Nu de man een gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen, is het te hopen dat hij daarover niet zo gefrustreerd raakt als over zijn aanhouding in 2017. Toen smeerde hij bij de politie zijn cel onder de poep en propte zijn beddengoed in de toiletpot, waardoor de cellengang overstroomd raakte.

