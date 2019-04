Lissenaren omarmen drukte bij Keukenhof: 'Wij hebben acht weken plezier'

De topdrukte bij Keukenhof tijdens het afgelopen paasweekend zorgde voor vastgelopen wegen in en rondom de Bollenstreek. Voor de directie van het park is dat reden om te praten met de provincie Zuid-Holland, over het leveren van een financiële bijdrage aan het oplossen van de fileproblematiek. Inwoners van Lisse maken zich echter geen zorgen. 'De drukte hoort er gewoon bij.'

George Hoogkamer, voorzitter van ondernemersvereniging Dorpshart Lisse, vindt wél dat er wat moet gebeuren. 'Drukte voor het dorp is goed, de horeca profiteert ervan. Maar als het zo'n enorm verkeersinfarct is, zoals afgelopen weekend, dan wordt uiteraard niemand blij. Het kost ook een aantal andere winkeliers weer een stukje omzet, want mensen uit de regio komen niet naar Lisse.'

'We weten dat Keukenhof belangrijk is, maar het is jammer dat we er als ondernemers zelf weinig baat bij hebben', aldus Jos van der Vlugt van Business Club Lisse. '95 procent van de bezoekers ziet heel Lisse nooit en dat is erg jammer voor de horeca en de winkeliers. Daarnaast kom je als ondernemer door de drukte niet eens je eigen dorp in.'



'Met bloemen en slingers langs de kant'

Volgens dorpelingen valt de overlast wel mee. 'Ik heb het van jongs af aan altijd geweldig gevonden', reageert een geboren en getogen Lissenaar. 'We stonden met slingers en bloemen langs de kant. Het wordt elk jaar drukker, maar ook leuker. Mensen die bij de Efteling wonen, of in het centrum van Amsterdam of in Scheveningen, hebben het hele jaar door overlast. En wij hebben acht weken plezier.'

'Zeker dit jaar is het superdruk', zegt een dorpsgenoot. 'Het is een kwestie van instelling. Ik maak me daar niet druk over.' Een vrouw vult aan: 'Als je de wijk uit wil, dan lukt dat niet zo best met de auto. Dan kun je beter maar gaan fietsen. Maar als je in het geheel kijkt: voor Lisse is het wel een aanwinst.'



'Trots en blij met deze omgeving'

Pauline Goedemans van boekhandel Grimbergen haalt ook haar schouders op. 'Op de eerste plaats ben ik vooral heel erg trots en blij met deze omgeving, met die prachtige tulpenvelden en al die andere bloemen. De drukte ervaar ik zelf wel als iets wat er gewoon bij hoort', zegt ze.

Daarbij lijkt niemand op korte termijn de oplossing voor het fileprobleem in petto te hebben. 'Dat is uiteraard heel erg lastig', erkent George Hoogkamer van Dorsphart Lisse. 'Dan praat je over de aanleg van wegen, maar moet je dat doen voor die acht weken in het jaar? Of zou Keukenhof het beter kunnen reguleren? De oplossing zit helaas niet in mijn rugzakje.'



Gloednieuwe brug en omstreden weg

In een reactie laat de provincie weten dat er al wordt gewerkt aan een gloednieuwe brug bij Lisserbroek, speciaal voor bussen die daardoor niet meer in de file hoeven te staan. De brug is naar verwachting in 2022 klaar. Ook het aanleggen van de omstreden Duinpolderweg moet een bijdrage leveren. Verder geeft de provincie aan met Keukenhof in gesprek te zijn over de bereikbaarheid.

Volgens de gemeente Lisse is tegen extreme situaties zoals afgelopen weekend niets te doen. Wel gaat het college alle opties bekijken, zoals de mogelijkheid van een treinstation in Lisse en de inzet van pendelbusjes.

