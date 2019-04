Nieuw treinstation in de buurt? Deze plaatsen in de regio maken een goede kans

In onze regio zijn er volgens ProRail drie plaatsen die een goede kans maken op een nieuw treinstation. Dat is een treinstation bij Hazerswoude/Koudekerk, Waddinxveen Zuid en Zoeterwoude Meerburg. Daarnaast is er het idee om een station te bouwen in Rijswijk Buiten. Hier moet nog gekeken worden of het haalbaar is. 'Het gaat hier dus alleen om ideeën', benadrukt een woordvoerder van ProRail. 'Wij toetsen de plannen die er liggen op haalbaarheid en wenselijkheid. Ook de NS heeft daar een rol in.'

Veel gemeenten hebben al gevraagd om een 'eigen' station. Volgens ProRail is er ruimte voor ongeveer twintig stations in Nederland. Er moet nog over worden onderhandeld met overheden en financiers, de stations moeten ingepland, ingepast en gebouwd.



Station van de toekomst

Spoorbeheerder ProRail investeert de komende tien jaar ook 3,5 miljard euro in het vernieuwen en comfortabeler maken van stations. Dit moeten zogeheten stations van de toekomst worden. Zo'n vernieuwd station koppelt data waardoor krant en koffie klaarstaan zodra de reiziger aankomt. Verlichting in tegels op het perron geeft aan waar ingestapt kan worden. En via de app kan een parkeerplek in de fietsenstalling worden gereserveerd.

Over de drie nieuwe treinstations wordt al langere tijd gesproken. In 2014 stonden Zoeterwoude Meerburg, Waddinxveen Zuid en Hazerswoude Koudekerk al op de shortlist van de staatssecretaris. Ook Boskoop Snijdelwijk stond daarop, dat station is inmiddels geopend.

