ADO weer met 'statistisch belangrijke' Beugelsdijk tegen Excelsior

Tegen Excelsior kan ADO Den Haag weer beschikken over Tom Beugelsdijk. Dat is statistisch goed nieuws voor de ploeg van Fons Groenendijk. Met Beugelsdijk pakt de Haagse club gemiddeld 1.50 punt per wedstrijd en zonder 0.24. Daarnaast wist ADO dit seizoen zonder Beugelsdijk geen wedstrijd te winnen. 'Ik zag die statistiek ook. Dat viel wel op ja', erkent trainer Fons Groenendijk.

'Of de statistiek overeenkomt met mijn gevoel? Ik heb hem er graag bij. Hij heeft een uitstekende wedstrijdmentaliteit. Dat het verschil zo groot is, is opvallend. Ik heb ook met hem gesproken over zijn afwezigheid vanwege zijn hoeveelheid gele kaarten. Dat moet anders, want anders speel je te vaak met een ander centrum', vervolgt Groenendijk.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'We hebben de laatste weken moeten overleven. Dat gaf de stand ook aan. Als het lelijk moet, dan maar lelijk. Ik ken die stijl, daar schaam ik me niet voor. Nu kunnen we vrijuit spelen, dan moet je ook een speelstijl uitkiezen die bij de ploeg past. Wij zijn dit seizoen op de omschakeling beter dan wanneer we het spel moeten maken. Daar werken we wel aan, maar dat is een heel traject.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk heeft tegen Excelsior door de terugkeer van Tom Beugelsdijk weer wat meer mogelijkheden. Beugelsdijk neemt centraal in de verdediging de plaats over van Danny Bakker, die terugkeert naar het middenveld. Daardoor neemt Donny Gorter weer op de bank plaats.



Uitgelicht:

Vorig seizoen verloor ADO verrassend in eigen huis van Excelsior (1-2), maar twee seizoenen geleden stuurde de Haagse ploeg de Kralingers met 4-1 naar huis. In de laatste wedstrijd van het seizoen scoorden Sheraldo Becker, Mike Havenaar, Nasser El Khayati en Wilfried Kanon.

Volg ADO Den Haag - Excelsior live:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior is donderdagavond vanaf 18.25 uur live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte.