Tim Akkerman brengt eerbetoon aan James Bond: 'Maar een onwijs grote fan ben ik niet'

Tim Akkerman brengt komend theaterseizoen samen met het Metropole Orkest en Dorona Alberti een ode aan James Bond. Eind dit jaar gaat de 25ste film over de Britse geheim agent in première.

Tijdens het theaterconcert komen 'de meest iconische songs' van vroegere en recentere James Bond-films voorbij. ‘Stuk voor stuk steengoede songs met de herkenbare sound die zowel nostalgisch als tijdloos is’, legt initiatiefneemster Dorona Alberti – bekend van Gare du Nord – uit.

'Dorona vroeg me voor deze concerten', vertelt Akkerman. 'Ze liep al langer met dit idee rond. Ze zocht nog een 'Bond-man' naast haar en dat ben ik, schijnbaar. Ik voel me zwaar vereerd. Ik ga dus strak in smoking het podium op, in stijl.'



'Zo herkenbaar'

Speciaal voor deze gelegenheid wordt een aantal nummers van een nieuw jasje voorzien. Bezoekers wordt 'de ultieme sound van deze films' beloofd, met knallende blazers en dramatische strijkarrangementen.

Akkerman bekent dat hij niet een onwijs grote fan van James Bond is. 'Maar als je het over de muziek hebt wél. Die is zo herkenbaar, het is zulke grandioze muziek!' Zijn persoonlijke favoriet? 'Goldeneye, van Tina Turner!'

Een van de concerten is op 18 maart in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.