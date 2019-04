Leidenaars in bijstand kunnen geld verdienen door student in huis te nemen

De gemeente Leiden komt met een opvallend plan om de kamernood onder studenten te bestrijden. Als bijstandgerechtigen een student op kamers nemen, krijgen ze daar 170 euro per maand voor, zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. Het gaat om een proef van een jaar die in juli begint.

Voorheen werden inkomsten uit kamerverhuur volledig in mindering gebracht op de uitkering, maar dat is nu dus verleden tijd. Door de oude regels werden leegstaande kamers niet verhuurd, 'mogelijk trekt dit voordeel hen over de streep om dit wel te doen', is de lezing van de gemeente.

In Leiden is een enorm tekort aan kamers voor studenten en tegelijkertijd leven ruim 3100 huishoudens van een bijstandsuitkering. De gemeente wil deze coalitieperiode nog een hoop studenteneenheden bouwen, maar dat lost de kamernood die er nu is niet op. Vandaar deze tijdelijke oplossing. 'Misschien hebben bijstandsgerechtigden een kamer over. Als studenten daar ook interesse in hebben, kunnen we een mooie match maken', zegt wethouder Yvonne van Delft.



'Laatste redmiddel'

Studenten zien het idee wel zitten. 'De woningnood is echt gigantisch, zo veel studenten zijn op zoek naar een kamer en die kunnen niks vinden. Ik denk dat er wel gebruik van gemaakt gaat worden', zegt een Leidse studente. 'Als ik ver weg zou wonen en het is echt nodig, zou ik het wel doen. Maar wel als laatste redmiddel', vertelt een andere student. 'Efficiënt' en 'lijkt me wel gezellig' klinken andere reacties.

Hoe is de stemming onder bijstandsgerechtigden? 'Goed plan!' zegt een Leidenaar. Maar of ze zelf iemand in huis neemt? 'Nee, ik ben erg gesteld op mijn privacy.' Even verderop is een man nog duidelijker: 'Ik vind dat mijn huis niet uitgewoond hoeft te worden, dus nee.'



Dementerende moeder in huis mag niet, dit wel

Vreemd is dat iemand met een bijstandsuitkering wordt gekort als diegene zijn dementerende moeder in huis neemt. Waarom mag dit dan wel? Studenten tellen niet mee als inwoner van je woning, legt wethouder Van Delft uit. Daarnaast mag je 170 euro per maand aan studenten uitbetalen voor vrijwilligerswerk en dit valt onder vrijwilligerswerk.

In het voorjaar van 2020 wordt de proef geëvalueerd, daarna wordt besloten of de regeling wordt voortgezet.

