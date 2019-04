25 kuikentjes op klaarlichte dag gestolen van kinderboerderij

Kinderboerderij de Dierenhoeve in Noordwijkerhout is 25 bewoners kwijt. Dinsdagmiddag tussen 16.00 uur en 17.00 uur werden er 25 kippenkuikens gestolen. Astrid Warmerdam, directeur van de kinderboerderij, denkt dat de diefstal weloverwogen is. 'Soms zien mensen een schattig kuikentje en kunnen ze de verleiding niet weerstaan en nemen ze het diertje mee. Maar bij 25 kuikentjes is het doelbewust.'

De leeftijd van de dieven baart Warmerdam misschien wel de meeste zorgen. 'Het waren echt twee jonge jongens die de kuikens in een tas stopten. Ze staan op camerabeelden en hebben de leeftijd van middelbare scholieren.'

Het zijn niet zomaar willekeurige kuikens die rondwaggelen op de Dierenhoeve. 'Wij proberen zo veel mogelijk bijzondere soorten kuikentjes te kweken. Het is niet dat ze zomaar hophop uit de broedmachine komen. We hebben bijvoorbeeld een paar oud-Hollandse rasjes. Als kinderboerderij hebben we een modelfunctie, we willen onze bezoekers zo veel mogelijk leren.'



Slangenvoer

De verschillende soorten kuikens kunnen een reden zijn voor de diefstal. 'Misschien denkt de dief: die diertjes verkoop ik met Koningsdag', vertelt Warmerdam. 'Bijzondere soorten kuikens leveren geld op.' Ook houdt de directeur een andere optie open. 'De kuikens kunnen ook worden gestolen om vervolgens als slangenvoer te worden gebruikt.'

Het personeel van de kinderboerderij is geschrokken door de ontvreemding van de kleine vogels. 'Anderhalve maand geleden was er hier ook al een diefstal', weet Warmerdam. 'We hebben altijd goed contact met de wijkagent en we hebben hem de beelden van de diefstal gegeven. Maar we hopen dat de daders tot inkeer komen en dat de beestjes worden teruggebracht.'

