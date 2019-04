Lees hier hoe ADO meer televisiegeld kan binnenhalen

Sinds de 2-3 overwinning op AZ is ADO Den Haag officieus veilig. Officieel kan de club nog degraderen, maar die kans is miniem. De mannen van Fons Groenendijk zijn echter nog niet klaar in de competitie. De komende wedstrijden staat onder andere op het spel hoeveel televisiegeld ADO de komende jaren krijgt.

In de huidige competitie moet ADO vooral zorgen dat het PEC Zwolle onder zich houdt. De komende jaren is er een strijd met Heracles Almelo, PEC Zwolle en promovendus FC Twente. Deze moet ADO winnen om in de toekomst zoveel mogelijk televisiegeld binnen te halen.

Eerst even het theoretische kader. Het televisiegeld in de eredivie wordt verdeeld aan de hand van een rangschikking. Hoe beter een club presteert, hoe meer geld de club krijgt van Fox. De verdeling van het televisiegeld voorafgaand aan een nieuw seizoen gaat over de prestaties van een club in de tien seizoenen daarvoor. Als Ajax dit jaar kampioen wordt krijgen de Amsterdammers 18 punten, als ADO als twaalfde eindigt krijgt de ploeg 7 punten. Mocht NAC Breda na 34 wedstrijden nog steeds de laatste plaats innemen, dan krijgen de Brabanders 1 punt.



Puntentelling

De eindstand van het meest recente seizoen telt veel zwaarder dan de eindstand van tien jaar geleden. De ranglijst van dit voetbaljaar telt namelijk tien keer mee en die van het seizoen 2009/2010 één keer.

Ter verduidelijking: ADO werd de afgelopen tien jaar twee keer zevende. Voor een zevende plaats krijgt een ploeg twaalf punten. De zevende plaats van vorig jaar levert 12x9=108 punten op. De zevende plaats van negen jaar geleden levert 12x2= 24 punten op. In totaal heeft ADO de afgelopen negen jaar 394 punten bij elkaar gesprokkeld.



PEC Zwolle concurrent

Met dat puntenaantal is de grootste concurrent van ADO Den Haag: PEC Zwolle. De Haagse equipe moet het heel gek maken, wil het op de televisiegeldranking onder de ploeg uit Overijssel raken. Op dit moment staat ADO namelijk tiende, een plek die het zeer waarschijnlijk aan het einde van het seizoen ook inneemt. Het verschil tussen ADO en PEC is over de afgelopen negen seizoenen 37 punten in Haags voordeel. Dat wil concreet zeggen dat ADO vier plekken onder de ploeg uit Zwolle moet eindigen, wil het volgend seizoen in de televisiegeldranking onder de 'blauwvingers' staan.

In totaal werd er voorafgaand aan het seizoen 2018/2019 72,3 miljoen euro verdeeld. Voor komend seizoen ligt dat bedrag rond de 75 miljoen euro. Koploper in het televisiegeldklassement is Ajax, die club kreeg dit seizoen 9,48 miljoen euro aan televisiegeld. Dat komt neer op 12,95 procent van het totaal. ADO stond tiende op de televisiegeldranking en kreeg 3,7 procent van de pot, wat neerkwam op 2,71 miljoen euro. Als ADO een plekje hoger had gestaan hadden ze op de burelen van het Cars Jeans Stadion 250.000 euro meer kunnen bijschrijven op de rekening. Nummer 7 Heerenveen kreeg zelfs 1,5 miljoen euro meer.



Heracles Almelo en FC Twente concurrent op de lange termijn

Een andere concurrent van de mannen van Fons Groenendijk is Heracles Almelo. Die ploeg uit het oosten van het land staat momenteel op een vijfde plek in de eredivisie en loopt door die goede prestaties weg bij de groen-gelen. Mocht ADO de komende jaren goed presteren dan is Heracles wellicht in te halen door de Hagenaars.

Daarnaast keert FC Twente komend seizoen terug in de eredivisie. De Tukkers krijgen over het afgelopen seizoen geen punten omdat ze niet op het hoogste niveau uitkwamen. Door resultaten uit het verleden heeft de huidig kampioen van de eerste divisie wel een stevig fundament waardoor het de komende jaren een serieuze concurrent van ADO is.



Mindere prestaties noorderlingen

ADO lijkt zich dus de komende jaren te moeten te fixeren op PEC Zwolle, Heracles Almelo en FC Twente. Maar een paar goede seizoenen van de Hofstadclub en wat mindere prestaties van SC Heerenveen en FC Groningen kunnen er zomaar voor zorgen dat ADO ook die ploegen kan inhalen. En hoe hoger je komt, hoe meer geld je krijgt.

ADO speelt de komende drie wedstrijden tegen Excelsior, Feyenoord en Willem II dus niet alleen om de eer en voor de supporters, maar ook voor financieel gewin in de toekomst. Hoe hoger ze nu op de ranglijst komen, hoe meer punten ze voor de televisiegeldranglijst halen voor de komende seizoenen.

