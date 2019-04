Winkels en woningen op locatie V&D-pand in Alphen aan den Rijn

De verwachting is dat dit najaar al begonnen wordt met de bouw, dat meldt de gemeente. De bouw duurt een jaar en het bouwplan heeft als projectnaam 'De Toussaint' gekregen. Het gaat om duurzame, gasloze woningen met zonnepanelen in combinatie met warmtepompen. De prijzen variëren van 300.000 euro tot 450.000 euro.

'Het is een prominente plek in ons stadshart', zegt wethouder Gerard van As. 'De nieuwbouw krijgt ongeveer dezelfde uitstraling als het vernieuwde Thorbeckeplein. Aansluitend knappen we het openbaar gebied rondom deze locatie op.' Het plan wordt de komende weken uitgewerkt tot een definitief ontwerp.



Eindelijk duidelijkheid

Lang was onduidelijk wat er met het pand zou gebeuren. Het gebouw aan de Van Boetzelaerstraat staat inmiddels al drie jaar leeg, dat is sinds warenhuisketen V&D failliet ging. Van As zei in januari 2018 voor het eerst dat hij snel duidelijkheid verwachtte over de invulling van het gebouw. Dat moment is nu dus eindelijk aangebroken.