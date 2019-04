G-team eert trainer met kampioenschap een maand nadat hij op het veld overlijdt

Het noodlot slaat toe op zaterdag 16 maart. Erasmus/Kameleon G1 speelt een uitwedstrijd tegen AGE-GGK G1 in Rotterdam. Als een speler van de Haagse ploeg tijdens het voetballen een epileptische aanval krijgt, twijfelt trainer Hans, ondanks dat hij zelf gezondheidsproblemen heeft, geen moment. Hij doet zijn jas uit en legt die over de speler heen.

Er komt een ambulance ter plaatse en de jongen wordt geholpen. Maar na de wedstrijd gaat het mis met Hans. Waarschijnlijk door de adrenaline en de kou zakt hij langs het veld in elkaar. Een hartstilstand. Speler Mohammed 'Mootje' Azahriou probeert zijn trainer te reanimeren. Een tweede ambulance en traumahelikopter komen ter plaatse, maar het mag allemaal niet baten. Trainer Hans overlijdt.



Hartaanval

De zoon van Hans, Dani, speelt zelf in het elftal en is samen met zijn teamgenoten getuige van het heftige voorval. 'Ik schrok en raakte in paniek. Ze hebben hem 45 minuten gereanimeerd en dan krijg je helaas te horen dat hij het niet heeft gehaald', vertelt de 17-jarige Dani.

'Ik mis hem zeker. Veertien jaar lang stond hij aan mijn zijde aan het veld en af en toe schold hij mij wel eens verrot. Vandaag winnen we voor hem, meer kunnen we niet doen. Hij heeft dit team van losse puzzelstukjes in elkaar gezet en heeft ons naar een hoog niveau gebracht.'



Geliefd

Hans is geliefd in het voetbalteam, zegt Mootje. 'Hij was er voor heel het team. Hij was net een vader voor me, ik kon altijd naar hem toe. Ik mis hem iedere dag.'

Deze woensdag spelen de mannen hun kampioenswedstrijd. Vijf weken na het drama in Rotterdam. De thuisploeg wint met 7-2 en pakt voor de derde keer de titel. 'Ik had hem vandaag graag op het veld gehad. Ik weet zeker dat hij trots op ons is', vertelt Mootje. Hij heeft het kampioenschap verdiend', besluit Dani.