Waarom worden de bloemen in de Bollenstreek een kopje kleiner gemaakt?

Deze bloemen in Noordwijkerhout zijn woensdagochtend gekopt. (Foto: Omroep West)

Dit is waarom de tulpenvelden worden gekopt

Veel toeristen kijken deze dagen verbaasd op als ze de tulpenvelden in de Bollenstreek ineens een kopje kleiner gemaakt zien worden door grote tractoren. In rap tempo veranderen de beroemde kleurrijke velden in groene vlaktes. De bloemen worden 'gekopt', maar waarom doen de kwekers dat?

'Ze worden gekopt, omdat dan de bol gaat groeien', begint kweker John van der Slot uit Noordwijkerhout zijn uitleg. 'We planten in november een klein bolletje, dat komt in het voorjaar, nu dus, op. Op dat moment geeft het al zijn energie aan de bloem.'

Maar op een gegeven moment is die bloem volgroeid. Voor de vele toeristen die speciaal voor de velden riching onze regio komen is dat prachtig. Maar voor kwekers is dat eigenlijk het moment om die bloemen eraf te halen, te 'koppen'.



Verkoop

'Als de bloem eraf is, dan gaat de sapstroom, de voeding, niet langer meer naar de bloem, maar naar beneden, naar de bol. Vanaf dan gaat er onder de grond een nieuwe bol groeien, die we dan in de maanden juni en juli kunnen rooien en kunnen verkopen aan landen als China en Amerika.'

Het 'koppen' van de bloemen is een behoorlijk proces. Van der Slot laat eerst een groep werknemers met de hand de bollen selecteren. De verkeerde, slechte en zieke bollen worden op dat moment uit de grond gehaald. Vervolgens stapt Van der Slot zijn tractor in en worden de bloemen machinaal verwijderd.



Vragen?

Worden de toeristen niet boos als de kwekers de bloemen eraf halen? 'De mensen in de streek snappen het allemaal wel. Velen hebben in hun jeugd vaak ook geholpen met bollen pellen. Maar van de Japanners en Chinezen krijgen we soms wel vragen. Die snappen het niet en vinden het heel zonde. Maar dan leg je het rustig uit en dan snappen ze het wel.'

LEES OOK: Lissenaren omarmen drukte bij Keukenhof: 'Wij hebben acht weken plezier'