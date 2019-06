Haagse politie wil dit jaar rijtraining op orde hebben

Iedere politiemedewerker die tijdens zijn werk in een politieauto rijdt, gebruik wil maken van zwaailicht en sirene en van vrijstellingen die de politie heeft, zoals door rood rijden, moet een keer in de drie jaar de training volgen.

Tijdens die les oefenen agenten onder meer een noodstop en veilig een druk kruispunt oversteken met zwaailicht en sirene aan. 'Het is gewoon weer even de bewustwording. Waar ben je nou mee bezig, waar liggen de gevaren, waar kun je vlotter rijden, waar kan de snelheid eruit', zegt Henk Hegie rij-instructeur bij de politie.



1200 agenten per jaar

De PRVT is een training en geen opleiding met een examen, legt Hegie uit. Na afloop volgt een advies aan de leidinggevende van de agent. Wie het niet goed doet, mag de test opnieuw doen. Als het steeds maar niet goed genoeg is, kan het betekenen dat ze ander werk moeten gaan doen.

Bij de Haagse politie komen 3685 medewerkers in aanmerking voor de training. Dat betekent dat iets meer dan 1200 agenten per jaar de training zouden moeten volgen.

Bij lange na niet gehaald

Maar uit cijfers die Omroep West opvroeg met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur blijkt dat dat aantal de afgelopen vijf jaar niet gehaald werd.

In 2014 deden nog 797 agenten de training, afgelopen jaar waren dat er 716. 2016 was het dieptepunt, toen volgden slechts 494 agenten de rijtraining. 'Dat had te maken met capaciteit', bevestigt Hegie.

Nieuwe instructeurs

Om te zorgen dat de politie dit jaar wel aan de norm voldoet is in 2018 begonnen met het werven van nieuwe instructeurs. Inmiddels heeft de politie er landelijk 50 nieuwe instructeurs bij. De Eenheid Den Haag kreeg er drie bij.

'Dit jaar zullen we al aan onze doelstelling moeten gaan voldoen', zegt Hegie. 'Want vanaf januari zijn we al op sterkte en hebben we negen instructeurs rondlopen. En dat is voldoende om die 1200 rijvaardigheidstrainigen te kunnen afnemen.'