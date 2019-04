Kamervragen over premie bij verhuur studentenkamers Leiden

De VVD in de Tweede Kamer wil weten of er overleg is geweest tussen de gemeente Leiden en de betrokken ministeries over het plan om de kamernood onder studenten op te lossen door mensen met een uitkering een premie te geven voor het verhuren van een kamer.

De Kamerleden willen van staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) weten wat zij ervan vinden dat iemand met een bijstandsuitkering mag bijverdienen met het onderverhuren van woningen van een woningcorporatie. De VVD'ers vinden ook dat het verhuren van kamers niet valt onder vrijwilligerswerk. De VVD is bovendien van mening dat dit niet de oplossing is van de kamernood.

De gemeente Leiden kwam woensdag met een opvallend plan om de kamernood onder studenten te bestrijden. Als bijstandsgerechtigen een student op kamers nemen, krijgen ze daar 170 euro per maand voor, zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. Het gaat om een proef van een jaar die in juli begint. Voorheen werden inkomsten uit kamerverhuur volledig in mindering gebracht op de uitkering, maar dat is nu dus verleden tijd. Door de oude regels werden leegstaande kamers niet verhuurd, 'mogelijk trekt dit voordeel hen over de streep om dit wel te doen', is de uitleg van de gemeente.



Groot tekort aan kamers

In Leiden is een enorm tekort aan kamers voor studenten. Tegelijkertijd leven ruim 3100 huishoudens van een bijstandsuitkering. De gemeente wil deze coalitieperiode nog een hoop studenteneenheden bouwen, maar dat lost de kamernood die er nu is niet op. Vandaar deze tijdelijke oplossing. 'Misschien hebben bijstandsgerechtigden een kamer over. Als studenten daar ook interesse in hebben, kunnen we een mooie match maken', zegt wethouder Yvonne van Delft.

