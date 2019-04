Busra verliest in één klap haar verloofde, broers en neef bij ongeluk

'Hoe moet ik wakker worden zonder jullie thuis', vraagt Busra zich in een emotioneel verhaal af op haar Facebookpagina. De jonge vrouw verloor in de nacht van dinsdag op woensag haar verloofde Joey bij een ongeluk op de A12, ook haar broer, broertje en een neef kwamen om bij de crash ter hoogte van het ADO-stadion.

Joey (26) en Busra zouden gaan trouwen. 'Gister 1 van de mooiste dagen gehad in mijn leven met jou, met jullie. Mijn man, mijn twee liefste broertjes en mijn neefje', schrijft ze. Het was de avond van haar hennafeest, de Turkse versie van een vrijgezellenfeest voor vrouwen.

'Daarna wilde jullie wat gaan drinken om t te vieren. Ik wilde dit niet van jullie afnemen dus ik liet jullie gaan.. als ik de tijd kon terug draaien had ik dat nooit gedaan.'



Afscheid

Busra beschrijft hoe ze uitgebreid afscheid neemt van Joey: 'Buss beloof me dat dit voor altijd is', had hij gezegd. 'Laten we anders zijn dan al die andere. Wat wij hadden had niemand, ik en jij weten dat. Je gaf me n knuffel en ging weg.'

Ook haar broertjes nemen afscheid: 'Yunus gaf me zoveel kusjes, ik duwde je weg omdat ik t irritant vond.' Nu vraagt ze zich af hoe ze zonder hen verder moet. 'T huis is zo leeg zonder jullie drietjes 'Ik hou van jullie, voor altijd.' Jullie zeiden me altijd , ik weet echt niet wat ik zonder jou moet buss.Wat moet ik nu zonder jullie?'



Ongeluk

Joey en de drie anderen eindigen met hun auto in de vangrail ter hoogte van het Prins Clausplein. Bij het ongeluk is geen andere auto betrokken. De politie zoekt nog uit wat er precies gebeurd is.

'Vandaag aan je bed was je zo zo koud. En t enige wat ik wilde waren kusjes. Zoveel kusjes tot ik werd weggetrokken door de politie.'



Uitvaart

Donderdagmiddag wordt er bij de Turks-islamitisch Culturele Stichting in Den Haag een uitvaartsdienst gehouden.



