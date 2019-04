Dit is de gevaarlijkste kruising in onze regio, bijna tienduizend stemmen op meldpunt

De oversteekplaats op de kruising tussen de Viaductweg en de Waldorpstraat in Den Haag is het gevaarlijkste verkeerspunt in de regio. Althans, volgens de mensen die hebben gestemd op het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep West. De afgelopen weken zijn 1.849 meldingen op de kaart geplaatst en 9.518 stemmen uitgebracht. De kruising tussen een fietspad en autoweg op de Viaductweg/Waldorpstraat kreeg 233 stemmen.

De oversteekplaats is juist net aangepakt, meldt Dennis van Loon uit Wateringen. 'Fietsers moeten drie verkeersstromen in de gaten houden om over te kunnen steken. Vaak wordt hier hard gereden. Slecht over nagedacht.' In een toelichting zegt Van Loon dat de oversteekplaats eerst een stuk verderop lag en dat er daar sprake was van minder verkeer. 'Ik kom er van en naar mijn werk twee keer per dag langs en ik zie het regelmatig bijna misgaan. Het is wachten op ongelukken.'

Ook andere melders vinden dat de verkeerssituatie er na de aanpassing niet veiliger op is geworden. De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat de aanpassingen juist zijn gedaan omdat er veel ongelukken gebeurden. 'De meldingen die binnen zijn gekomen bij het ‘Meldpunt Onveilig Verkeer’ nemen wij uiteraard serieus en zijn voor ons aanleiding om met extra aandacht naar de nieuwe verkeerssituatie te kijken. We zullen daarom als gemeente de komende tijd zeker gaan kijken naar de opmerkingen van de gebruikers van dit kruispunt. Ook zullen wij ter plekke observeren hoe de verkeersdeelnemers de verkeersregels in acht nemen', laat een woordvoerder weten. De gemeente laat weten dat wethouder Robert van Asten het kruispunt samen met een verkeersdeskundige en de melders gaat bekijken en mogelijke aanpassingen zal gaan bespreken.



Den Haag heeft in 2019 vijf meldingen ontvangen over het kruispunt. Volgens de gemeente zijn er 33 ongevallen geregistreerd de afgelopen 3 jaar.



Tien meldingen tweede plek

Op plek twee staat de kruising tussen Goudenregenstraat en de Thomsonlaan, ook in Den Haag. We kregen over dit verkeersknooppunt tien meldingen binnen, waarop 185 keer is gestemd. Ook verderop op de Goudenregenstraat is het raak; ter hoogte van de Berberistraat staan zeven meldingen en ter hoogte van de Hanenburglaan nog eens twee.

De topdrie wordt afgesloten door de straat Jasmijn, bij een speeltuin in de Rijswijkse nieuwbouwwijk Sion. Daar rijden auto's op een doorgaande weg hard voorbij een speeltuin. In totaal zijn er drie meldingen gedaan, waarop 147 keer is gestemd. Omroep West besteedde bij een tussenstand van het verkeersmeldpunt al aandacht aan deze verkeerssituatie.

Het Meldpunt Onveilig Verkeer is sinds Pasen gesloten en de meldingen worden nu geanalyseerd. Met de eindresultaten en belangrijkste conclusies stappen we naar de politiek.