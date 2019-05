Rake Vragen: Hoe komt Molen De Valk in Leiden aan zijn naam?

Het is een eye-catcher in de Leidse binnenstad; Molen de Valk. Met zijn hoogte steekt de oude korenmolen uit 1743 boven heel wat huizen en gebouwen uit. Dit valt Leidenaar Joost Bleijie ook op en zo ontstaat bij hem een prangende vraag.

‘Niets in dit straatbeeld herinnert nog aan de naam van de molen; Molen de Valk. Dus daarom mijn vraag; waar komt de naam vandaan?’, zegt Joost als hij langs de molen loopt en door een raampje kijkt. Om antwoord te krijgen op de vraag, gaat hij op bezoek bij molenaar Hennie van der Lelie.

Het Valkenburgse bolwerk



‘Kijk Joost, deze kaart helpt bij het beantwoorden van je vraag’, zegt Hennie terwijl hij een oude stadskaart van de muur afhaalt. De twee heren zijn inmiddels de woonkamer van de molenaarswoning ingewandeld. ‘Vroeger zijn er verschillende bolwerken rond de stad gebouwd die dienden als verdediging. Deze molen is gebouwd op het Valkenburgse bolwerk en dus is de naam van de molen daar aan gerelateerd’, legt Hennie uit.



De molen is een opvallende verschijning in het centrum van Leiden. Veel fietsers en auto’s rijden vlak langs het hoge oude gemaal terwijl de wieken fanatiek draaien. ‘Nu lijkt het alsof de molen midden in de stad gebouwd is, maar vroeger was dit dus de rand van de stad’, zegt Hennie. 'Er was op deze punten de meeste wind'.

En met zijn 29 meter hoog is de molen een behoorlijke windvanger. ‘Dit omdat de molen boven de huizen van de stad moest uitsteken’, vertelt Hennie. ‘De onderste vier verdiepingen zijn eigenlijk alleen maar om ervoor te zorgen dat ie hoog genoeg is. Dat daar een woning ingebouwd is, is een mooie bijkomstigheid. Op de bovenste verdiepingen zit daadwerkelijk de kern van de molen.’

Familie van Rembrandt van Rijn?

Maar er is nog iets wat Joost heel graag zou willen weten. Al jaren doen verhalen de ronde dat er familie van de, in Leiden geboren, schilder Rembrandt van Rijn in de molen heeft gewoond. Op het moment dat Hennie en hij samen de trap oplopen naar de maalzolder, grijpt hij zijn kans….

‘Ik als Leidenaar wil natuurlijk graag weten of er hier daadwerkelijk familie van Rembrandt heeft gewoond. Zijn vader was namelijk ook molenaar, dus het zou misschien zomaar kunnen’, zegt Joost. Hennie begint te lachen. ‘Was het maar. Helaas heeft hier geen familie van de schilder gewoond’, zegt hij. ‘Ah jammer! Weer een Leids fabeltje naar het rijk der fabelen verwezen’, grinnikt Joost.

Stel jouw Rake Vraag

