Haagse burgerbeweging vindt partner om Eneco te kopen en te verduurzamen

In hun poging om energiebedrijf Eneco te kopen, gaat de burgerbeweging Den Haag Fossielvrij samenwerken met een groep ondernemers die zich Het Groene Consortium noemt. Eneco is nu nog eigendom van tientallen Nederlandse gemeenten, maar zal via een veiling worden verkocht. Door Eneco op te kopen, willen de partijen het energienetwerk verduurzamen.

Den Haag Fossielvrij had al eerder aangekondigd dat ze op zoek is naar partners. De burgerbeweging heeft vooral interesse in de Haagse warmtenetten. Den Haag Fossielvrij wil de Haagse netten verduurzamen en de aanleg van de Botlekpijp tussen Rotterdam en Den Haag voorkomen. De Botlekpijp zou Haagse huishoudens afhankelijk maken van de petrochemische industrie in Rotterdam.

Het Groene Consortium bestaat onder meer uit Kees Koolen (oprichter Booking.com en oud Uber-topman), Michiel Rexwinkel (oprichter en grootaandeelhouder Greenchoice), Willem Smelik (CEO groene beleggingsinstelling Meewind) en Gerben Pek (CEO Gutami Holding zonne-energie). Zij ondersteunen Den Haag Fossielvrij financieel. De twee partijen gaan nu samen een bod voorbereiden.



In 2030 klimaatneutraal

Eneco is op dit moment nog in bezit van 53 Nederlandse gemeenten. Den Haag heeft 16,55 procent van de aandelen in handen en is daarmee, na Rotterdam, de tweede aandeelhouder. De waarde van alle aandelen is geschat op 2,5 tot 3 miljard euro. Het idee is dat Den Haag met de opbrengst van de aandelenverkoop, maximaal 500 miljoen, onder andere haar duurzaamheidsplannen kan betalen. Volgens het Haags Klimaatpact uit 2017 moet de stad in 2030 klimaatneutraal zijn.

Den Haag Fossielvrij en Het Groene Consortium moeten nog wel op concurrentie rekenen. Shell heeft al aangegeven dat het Eneco wil kopen, samen met pensioenbelegger PGGM. Ook zou het Franse olieconcern Total oren hebben naar een overname. Den Haag Fossielvrij is bang dat deze multinationals te weinig duurzaamheidsmaatregelen zullen nemen.

