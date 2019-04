'Zinkend schip' gered: vervallen kanoroute weer helemaal opgeknapt

Gevaarlijke bruggetjes met uitstekende spijkers aan de onderkant, een gebrek aan goede steigers en slechte bewijzering. Kanovaren in de omgeving van Reeuwijk was tot kort vrijwel onmogelijk. Nu kan de champagne ontkurkt worden bij de kanovaarders, want de route die eerder als een zinkend schip werd gezien, is in ere hersteld.

'De route was vervallen doordat er geen onderhoud aan plaatsvond', zegt Gert Zeeman, voormalig voorzitter van kanovereniging de Goudse Peddel. Deze vereniging is initiatiefnemer van het herstel van de kanoroute. 'Dit is een heel unieke route die al ruim twintig jaar geleden gemaakt is, en toen waren de normen heel anders, denk ik. Nu hebben we echt eersteklas materiaal gebruikt en moet de route nog wel vijftig jaar mee kunnen.'

Wat de route, die officieel de Oude Dorpentocht heet, nu zo uniek maakt? 'Het boerenlandschap, je vaart echt door het Groene Hart', zegt Zeeman, 'de vogels, koeien en alle andere beesten die je onderweg ziet, die maken het heel speciaal.'



'We hoeven ons geen zorgen meer te maken'

'Hier zijn deze bruggetjes het probleem', vertelt een deelnemer aan de kanotocht die donderdag wordt gehouden, terwijl hij zijn best doet om zijn hoofd niet te stoten aan het beton boven hem. 'Het echte probleem heb je als de bruggen oud zijn, dan steken de spijkers er nog wel eens onderuit. Dat hebben we hier wel vaker gehad. Maar die bruggen zijn nu vervangen, dus daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken.'

De kanovereniging heeft ook een systeem bedacht waarmee je niet meer met je kano aan de wandel hoeft. 'Je zet nu je kano op rolletjes en dan heb je hem zo aan de andere kant. Zo hoef je niet meer te tillen', legt Zeeman uit. Ook zijn er een betere bewegwijzering en meer steigers neergezet. 'En speciaal voor onze jeugd is er een steiger bij de McDonald's geplaatst', sluit Zeeman lachend af.

