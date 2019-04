‘Iedere Leidenaar die Koet heet, stamt af van Pilgrim Father Moses Fletcher’

Achternaam of afstammeling van Koet en woonachtig in Leiden? Hele grote kans dat je dan een nazaat bent van Pilgrim Father Moses Fletcher. Om daar helemaal zeker van te zijn heeft stamboomonderzoeker Tamura Jones daar vandaag in de Waag in Leiden gratis DNA-onderzoek naar gedaan.

Jones doet al tien jaar lang onderzoek naar afstammelingen van Moses Fletcher. Tot nu toe heeft hij ruim duizend Leidenaren kunnen traceren. Deze nazaten zijn volgens Jones allemaal terug te herleiden tot de dochter van Moses Fletcher: 'Priscilla Fletcher was getrouwd met Thomas Koet. En het is dus zo dat iedereen die Koet heet van die Thomas Koet afstamt.'

Met het DNA-onderzoek hoopt Jones interessante ontdekkingen te doen over deze groep en hun voorouders. Daarbij is hij dus wel afhankelijk van de opkomst. Maar in de loop van de dag melden zich enkele tientallen Leidenaren, die op een of andere manier kunnen worden gelinkt aan Thomas Koet.



Amerika

Een van de eersten die zich meldt is Rob Koet. Zijn naam verraadt dus al dat hij een afstammeling is. Koet: 'Ik ben de dertiende in lijn van Moses Fletcher. Dus er zijn er nog een paar voor mij en hoe die zijn uitgewaaierd is mij natuurlijk niet bekend. Maar wie weet dat hiermee ook nog andere zaken boven water komen.'

Dat zal dan pas in 2020 zijn als het onderzoek is afgerond en het precies 400 jaar geleden is dat Moses Fletcher vertrok vanuit Leiden richting Amerika. Daar legden ze, zoals ook te lezen in het boek The Pilgrim Fathers Complot van Jeroen Windmeijer, de basis voor de moderne Verenigde Staten. Windmeijer: 'Eigenlijk omdat ze bang waren dat zij hun geloof hier niet vorm konden geven zoals zij dat wilden zijn ze vertrokken naar Amerika. Daar konden ze een hele nieuwe samenleving, helemaal vanaf het begin, opbouwen.'