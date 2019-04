Dinsdag 30 april in Team West

- In een woning in Noorden is ingebroken en daarbij is een pinpas gestolen. Met die pas probeert iemand geld op te nemen bij een geldautomaat in Alphen aan den Rijn, maar dit mislukt. De pinner is wel gefilmd.

- De politie zoekt getuigen van de inbraak in het kantoor van de Dierenambulance in Leiden. Daarbij zijn een laptop, een geldkistje en de bewakingscamera gestolen.

- Op Eerste Paasdag heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dr. Lelykade op Scheveningen. Er worden getuigen gezocht.

- Bij BCC in Den Haag stelen een man en een vrouw een laptop en daarbij zijn ze gefilmd.

- Na een inbraak in een kantoor aan de Schipholweg in Leiden is er ruim 6.900 euro opgenomen met de pinpas van het bedrijf. De verdachte die dat doet, is duidelijk in beeld.

- Tot slot tonen we beelden van een man die twee keer gebruik maakt van een pinpas die is gestolen bij een woninginbraak in Den Haag. De verdachte heeft geen pincode, maar kan er wel contactloos mee betalen.

