Kiki Bertens wacht duel met Duitse bij laatste acht in Stuttgart

Kiki Bertens heeft de kwartfinales bereikt van het graveltoernooi in Stuttgart. De tennisster uit Wateringen versloeg in de tweede ronde de Zwitserse Belinda Bencic: 4-6, 6-3, 6-4.

Bertens, nummer zeven van de wereld, was met name serverend op dreef. Ze kwam tot liefst twintig aces tegen de Zwitserse, die dertien plaatsen lager staat op de wereldranglijst. Na afloop geconfronteerd met dat aantal reageerde Bertens verbaasd. 'Twintig, dat is me nog nooit eerder gelukt.'

In de kwartfinales krijgt Bertens hoe dan ook een Duitse tegenstander. Het wordt de als vijfde geplaatste Angelique Kerber of haar landgenote Andrea Petkovic.

Beter dan vorig jaar

In de eerste ronde had Bertens de Duitse qualifier Anna-Lena Friedsam verslagen. Daarmee deed ze het al beter dan vorig jaar, toen ze bleef steken in de eerste ronde. Tegen Bencic, van wie ze al twee keer had gewonnen, liet ze in de zesde game vijf kansen liggen om de opslag van haar opponente te breken. De Zwitserse pakte haar eerste breakkans in de negende game meteen wel en serveerde de set vervolgens uit.

Een break in de achtste game van de tweede set (5-3) was voor Bertens voldoende om de stand gelijk te trekken. Ze bleef goed serveren en brak Bencic in de derde en beslissende set in de vijfde game (3-2). Bertens kwam daarna niet meer in de problemen. 'Het was heel zwaar', vertelde ze. 'Ik speelde zeker niet mijn beste tennis. Mijn service heeft me er vandaag doorheen gesleept.'

LEES OOK: Kiki Bertens onttroond als titelverdediger in Charleston