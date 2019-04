Selectie SJC boos over ontslag Sjaak Polak: 'Wanhoopspoging van het bestuur'

'Het voelt een beetje als een wanhoopspoging van het bestuur.' Het zijn de duidelijke woorden van SJC'er Tom Broekhuizen. De spelersgroep van de Noordwijkse derde divisionist kreeg dinsdag te horen dat hun trainer Sjaak Polak per direct op non-actief was gesteld. 'Er zijn wel wat spelers boos ja. Dit besluit kent alleen maar verliezers', vertelt hij aan Omroep West.

Patrick van den Berg van de technische commissie van SJC licht het besluit toe. 'Er kwamen de laatste tijd steeds meer signalen binnen, zowel vanuit de supporters als van mensen binnen de club. Mensen uitten hun onvrede over de resultaten, maar ook over de spelwijze en de keuzes van Polak.'

Volgens Van den Berg is het nu in de slotfase van de competitie 'zaak om de rust te bewaren en te zorgen dat de spelvreugde weer terugkeert bij SJC.' Maar deze woorden staan haaks op de uitleg van SJC-speler Broekhuizen, die samen met veel andere spelers het ontslag niet zag aankomen.



De druppel

'Het duel afgelopen zaterdag met Eemdijk (5-0 verlies tegen een directe concurrent, red.) was niet om aan te gluren. Daar moeten we eerlijk over zijn. Het was een trieste bedoening. Voor het bestuur schijnt dit de druppel te zijn geweest', vertelt middenvelder Broekhuizen.

Maar dat de forse nederlaag tegen Eemdijk de 'druppel was', is vreemd, volgens Broekhuizen. Want: 'Vorige week hebben wij het vertrouwen in Sjaak nog uitgesproken richting de technische commissie. Dat is net een week geleden. En dan wordt hij toch op straat gezet. Het voelt een beetje als een wanhoopspoging. En wij zitten er nu mee.'



Boos

Broekhuizen had weinig problemen met Polak, en volgens hem stond zeker negentig procent van de spelersgroep nog achter hem. Hij kan zich dan ook niet vinden in de verklaring van de club op de website dinsdag. Daarin stond dat 'het afgebrokkelde vertrouwen en chemie hebben geleid tot een onwerkbare situatie'.

'Dat vind ik niet netjes, en daar ben ik best een beetje boos om', is Broekhuizen eerlijk. 'De trainer was altijd vroeg op de training, had altijd alles tot in de puntjes voor geregeld. Sjaak stak heel zijn ziel en zaligheid erin. En dit gun je hem niet. En, weet je. Hij heeft je vorig seizoen ook wel gewoon kampioen gemaakt hè.'



Kwaliteit van de selectie

SJC staat op dit moment zestiende in de derde divisie zaterdag. Als de Noordwijkers daar aan het einde van het seizoen nog steeds staan - en die kans is vrij groot - dan wacht de nacompetitie om het vege lijf te redden. Broekhuizen: 'Sjaak heeft geen debet aan de slechte resulaten. Er zijn afgelopen seizoen best wat spelers vertrokken, we hebben veel kwaliteit ingeleverd.'

En, wat volgens Broekhuizen ook meespeelt: 'Afgelopen seizoen zijn we van de hoofdklasse zondag, naar de derde divisie op zaterdag gegaan. Dat is een behoorlijk grote stap. Wij spelen op dit moment bij wijze van spreke met het tweede elftal van SJC tegen grootmachten als Quick Boys, Noordwijk. Met veel betere selecties en meer budget.'



Koppen bij elkaar

'We moeten nu door, maar er zijn veel mensen die even niet weten wat te doen. We zullen de koppen bij elkaar moeten steken', aldus Broekhuizen. Technisch commissielid Van den Berg laat weten dat de huidige assistent-trainer Tom van Rijn het seizoen afmaakt.

