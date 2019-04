Houd je kleedje vast; harde wind op Koningsdag

Vrijdagavond zijn tijdens het 'The Life I live' festival nog opklaringen en wordt het een graad of 8. Zaterdagochtend in de vroege uren komt er bewolking met regen. Op Koningsdag is er af en toe zon, maar zijn er ook buien. Het wordt zaterdag twaalf graden.

Oranje-feestvierders doen er vanwege de nattigheid goed aan een extra paar sokken en een droog shirt mee te nemen en goede schoenen aan te trekken. Met dat advies komt het Nederlandse Rode Kruis. 'Eenmaal een nat pak gehaald, is er een grotere kans op onderkoeling, zeker in combinatie met overmatig alcoholgebruik is dat een risico.' De organisatie vraagt ook te zorgen voor warme kleren voor kinderen die op de vrijmarkten op kleedjes op de koude en natte grond zitten.





Nauwelijks maatregelen

Sommige Oranjeverenigingen spelen in op het slechte weer. Zo is in Zoeterwoude de jaarlijkse vrijmarkt verplaatst naar de sporthal. De oranjevereniging in Pijnacker heeft de tent iets aangepast zodat er meer mensen inkunnen. De meeste Oranjeverenigingen in de regio kijken hoe het weer zaterdag is en proberen tussen de buien door er toch een mooi feest van te maken.

