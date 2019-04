Extra in het zonnetje, bijzondere lintjes in de regio

'Het heeft zijne majesteit behaagd', in onze regio hebben 275 mensen vrijdag deze woorden te horen gekregen toen ze een Koninklijke onderscheiding kregen. De gemeente Den Haag was koploper met 34 lintjes. Op de tweede plek volgt Katwijk met 26 lintjes. Westland staat op de derde plek met 21 lintjes. In Alphen aan den Rijn kregen 17 mensen een versiersel opgespeld. In Voorschoten kregen slechts twee mensen een lintje.

De meeste mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjes zijn een blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat de gedecoreerden verzetten. Hoewel iedereen zich met tomeloze energie inzet, hebben we een aantal mensen er uit gelicht.

Peter de Smet (66), Alphen aan den Rijn, buitengewoon hoogleraar

De 66-jarige Peter de Smet uit Alphen aan den Rijn werd geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is een van de hoogste Koninklijke onderscheidingen. De Smet werd onder andere geroemd om zijn werkzaamheden als buitengewoon hoogleraar farmaceutische zorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Ik ben zeer verrast. Ik had dit totaal niet aan zien komen’, aldus een trotse De Smet.

Meneer en mevrouw Hogenes, Alphen aan den Rijn

Dubbelfeest in huize Hogenes, want zowel meneer als mevrouw Hogenes uit Alphen heeft een lintje gekregen. ‘Het is echt zo bijzonder’, vertel Ina Hogenes geëmotioneerd. ‘Mijn man heeft mij met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt en eenmaal daar kreeg hij ook te horen dat hij een lintje kreeg. Ik ben zo trots.’





Stef Strik (56), Stichting Willeke Alberti Foundation

De 56-jarige Stef Strik kreeg ook een lintje uitgereikt en niemand minder dan goede vriendin Willeke Alberti was daarbij aanwezig. ‘Ik vind bijzonder dat ze erbij was. We zijn goed bevriend, dus ik zie Willeke regelmatig, maar dit maak je niet iedere dag mee’, lacht hij. Strik ontving het lintje voor onder andere het werk dat hij doet voor de Stichting Willeke Alberti Foundation.

Redder van het Nederlands basketbal, dit is Toon van Helfteren uit Delft

Toon van Helfteren heeft zich op ongeëvenaarde wijze ingezet voor het Nederlandse basketbal. Hij heeft 205 keer als international gestreden voor de Nederlandse vlag, en 123 keer als bondscoach.



Zijn grootste prestatie leverde hij in 2014 als bondscoach. De Nederlandse Basketbal Bond kon de Nederlandse ploeg wegens financiële problemen en wegvallende steun van het NOC*NSF niet de support bieden die de ploeg verdiende. Van Helfteren maakte toen als bondscoach het verschil. Met zeer beperkte middelen slaagde hij erin het Nederlandse basketbalteam geplaatst te krijgen voor de Europese kampioenschappen voor het eerst in 25 jaar.Van Helfteren is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Jeugdscheidsrechter mevrouw Turk-Distelvelt uit Zoeterwoude

Mevrouw Turk is vanaf 1976 tot 1981 jeugdscheidsrechter geweest bij de voetbalvereniging SJZ. Dit was in die tijd een bijzondere en opmerkelijke taak binnen de club. Voetbal was immers een mannenbolwerk. Er waren weliswaar meer vrouwen actief maar een vrouwelijke scheidsrechter was een uitzondering.

Van 2013 tot heden is mevrouw Turk op Koningsdag het 'gezicht' van de snoephoek in het clubhuis van SJZ. Het verkopen van snoep aan de jeugd is haar taak, maar als zij vindt dat een jongen of meisje wel voldoende heeft gesnoept, wordt dat fijntjes duidelijk gemaakt.

Mevrouw Turk-Distelvelt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tom Holswilder Leids horeca-ondernemer in hart en nieren

Holswilder heeft gedurende zijn loopbaan ervoor gezorgd dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt bij hem werk konden krijgen en opgeleid werden in het horecavak.

Hij organiseert jaarlijks voor mantelzorgers en medewerkers in de zorg 'bedankmiddagen'. Groot opgezette dagen waar iedereen die werkzaam is in de zorg (vrijwilligers en medewerkers) in het zonnetje wordt gezet. Hij organiseert deze dagen zelf en hij draagt ook zelf de kosten. Ook is hij de grote motor van het 3 Octobergilde en hij draagt het Leidse amateurvoetbal een warm hart toe.

Tom Holswilder is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rolstoeldansen en rollatordansen, dit is mevrouw C. Keijzer uit Leiderdorp

Ze is sinds 1993 actief in het rolstoeldansen. Zij zet zich inmiddels al ruim 27 jaar geheel belangeloos in voor deze sport. Zij danst niet alleen op het hoogste niveau, zij is ook instructeur rolstoeldansen. In 1999 was zij mede initiatiefnemer voor de oprichting van de Jesdancers, de rolstoeldansgroep van Jespa. Mevrouw Keijzer is ook instructeur rollatordansen.

Mevrouw C. Keijzer is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zonnepanelen-professor Miraslov Zeman uit Delft

Miraslov Zeman werkt als hoogleraar bij de TU Delft en is vooral pionier en expert op het gebied van duurzame energie. Hij heeft nieuwe technologieën ontwikkeld. Het resultaat daarvan: ruim 50 procent van de nu verkochte zonnepanelen wereldwijd bevat de door hem bij de TU Delft ontwikkelde technologie.

Naast onderzoek en onderwijs stimuleert Zeman ook het ondernemen in duurzaamheid.

Miraslov Zeman is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Oorlogsgraven-onderzoeker Mark Sijlmans uit Noordwijk

Hij verricht sinds 2007 onderzoek naar bij oorlogsgeweld omgekomen personen. Hij richt zich vooral op slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Door zijn grondige onderzoek hebben diverse onbekende graven een naam gekregen en zijn de bijbehorende families op de hoogte gesteld.

Hij heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de opvarenden van de SS Mendi, een troepenschip dat tijdens WOI voor de Nederlandse kust werd getorpedeerd met aan boord zo'n negenhonderd mensen. Zij liggen begraven op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk. Door zijn inzet is er op de boulevard van Noordwijk een monument is gekomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van WOI.

Mark Sijlmans is Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Japanse Krijgskunst Aikido-expert, de heer D.J. Brand.

De heer Brand zet zich inmiddels 40 jaar in voor de Japanse Krijgskunst Aikido. Zo was hij van 1978 tot 1991 aikido leraar en bestuurslid bij de Aikidoclub Shinkitai, van 1997 tot 2007 leraar bij Aikido Sponaar Den Haag en van 2007 tot 2014 leraar bij de Budo vereniging Lu Gia Jen.

Daarnaast is hij oprichter en voorzitter van de Stichting Aikido Shin Ki Tai. Om het aikido gedachtegoed - een combinatie van fysieke inspanning en mentale concentratie - uit te dragen heeft hij uit eigen middelen deze Stichting opgericht. Ondanks zijn 82 jarige leeftijd geeft hij nog steeds trainingen aan beginners, gevorderden en ouderen. Daarnaast is hij ook trainer bij 'Zeker Bewegen' een bewegingstherapie voor ouderen en een initiatief van de Judo Bond Nederland.

De heer D.J. Brand is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

