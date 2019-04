Drie maanden cel voor hulp bij gevangenisvlucht in vuilniszak

Een 27-jarige man uit Gouda is veroordeeld tot drie maanden cel voor het helpen ontsnappen van een voormalige gevangenismaat. Abdoullah T. smokkelde in een vuilniszak Karim T. weg uit het Rotterdamse detentiecentrum De Schie.

Abdoullah T. was net op vrije voeten toen hij in december 2018 Karim T. hielp ontsnappen. Karim T. kwam ongezien door de poort doordat de vuilniszak waarin hij zich had verstopt, niet werd gecontroleerd. Op het moment dat Abdoullah T. werd opgepakt, was Karim T. nog onvindbaar. Later heeft de politie hem alsnog opgepakt.

Ontsnappen op zich is niet strafbaar, als daarbij geen geweld of schade wordt aangericht, maar hulp bij een ontsnapping is wel strafbaar. Abdoullah T. zei vrijdag in de rechtbank niet te weten dat zijn hulp strafbaar was, maar daar ging de rechter niet in mee. Abdoullah T. beweerde verder dat hij Karim T. wilde helpen omdat hij zou worden bedreigd, waarop de rechter reageerde dat Abdoullah T. dan naar het personeel van De Schie toe had moeten stappen.

