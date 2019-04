Justitie neemt afscheid van gevangenis in Zoetermeer

De gevangenis in Zoetermeer is vrijdag officieel overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. De vorige eigenaar was de Dienst Justitiële Inrichtingen, maar sinds vorig jaar is de gevangenis in de wijk Rokkeveen definitief gesloten. Het Rijksvastgoedbedrijf kan het gebouw gaan verkopen.

In de gevangenis aan de Rokkeveenseweg was plek voor zo'n 400 mensen, maar in 2016 werd al een deel gesloten vanwege personeelstekort. Na juli 2017 vertrokken alle gedetineerden uit Zoetermeer. Het personeel werd overgeplaatst naar de gevangenis in Scheveningen of Alphen aan den Rijn.

Vorig jaar zomer werd bekend dat de gevangenis in Zoetermeer definitief dicht moest. Justitie gaf nog bijna een miljoen euro uit aan de gevangenis in het jaar dat het pand leegstond. Volgens justitie ging het om voegwerk, het updaten van liften, het vervangen van camera's en systeemplafonds én het aanpassen van een gijzelingsschild.



In de verkoop

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het gebouw nu overdragen aan het Rijksvastgoedbedrijf, de vastgoedorganisatie van de overheid. Zij beheren en verkopen overheidsgebouwen. Of en wanneer de gevangenis verkocht wordt, is nog niet bekend. 'Het is aan het Rijksvastgoedbedrijf wat er verder met het pand gebeurt', laat justitie weten.