Langer binden Sheraldo Becker is momenteel 'topprioriteit' voor ADO Den Haag

Het verlengen van het contract van Sheraldo Becker is volgens ADO Den Haag-directeur Mattijs Manders 'topprioriteit'. Dat zei hij vrijdag in TV West Sport. 'We zijn al een jaar bezig om hem langer aan de club te binden. Ik heb goede hoop om hem langer in Den Haag te houden', aldus Manders.

'Becker is een fantastische voetballer en voor ADO Den Haag ontzettend belangrijk. Dat roep ik al drie jaar. Ik weet ook dat er in Den Haag een sentiment is dat er anders over denkt. Natuurlijk heeft hij de afgelopen drie jaar ook mindere periodes gehad, maar zit nu in een ontzettende flow', vervolgt de algemeen directeur van ADO Den Haag.

'Wij zouden heel graag met Becker doorwillen, maar zijn afhankelijk van hem, zijn zaakwaarnemer en de interesse die er is. We zijn al een jaar bezig om hem langer aan de club te binden. Ik heb goede hoop om hem langer in Den Haag te houden, maar je weet nooit wat er op zijn pad komt. Als de zilvervloot voorbij komt, zwicht hij daar misschien voor. Of hij topprioriteit is? Ja, hij is wel topprioriteit nu.'



Financiën, trainingscomplex, kunstgras

Kijk hieronder naar de uitzending van TV West Sport, waarin met Manders ook gesproken wordt over de financiën van de Haagse club, de nieuwe locatie van het trainingscomplex, het vertrek van de Chinese-aanvaller Yuning Zhang, de overgang van kunstgras naar natuurgras en het persoonlijke plezier dat Manders heeft als directeur bij ADO Den Haag.