Glans, glorie en misère in het Haags Historisch Museum

Glans, glorie en misère. De titel van de nieuwe tentoonstelling over de Gouden Eeuw in Den Haag zegt het eigenlijk al. Het Haags Historisch Museum laat vanaf zaterdag niet alleen zien dat het rozengeur en maneschijn is in het welvarende Den Haag van de 17de eeuw, maar dat er ook een keerzijde is.

'Het rijkste dorp van Europa', zo wordt Den Haag in de 17de eeuw door sommige bronnen opgevoerd. Maar volgens conservator Kiran Sukul is niet duidelijk of dat met het koloniale verleden heeft te maken: 'Het geld kwam van ergens. En we weten eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. En dat is iets wat we in Den Haag nog moeten gaan uitzoeken.'

Duidelijk is wel dat Den Haag in de Gouden Eeuw hét centrum van de macht en het politieke middelpunt van de Republiek was. Hierdoor beleefde de Hofstad een periode van culturele bloei en economische groei. Maar, zoals te zien op de tentoonstelling, er was ook armoede, hoge kindersterfte, discriminatie, uitbuiting en slavernij.



Lynchpartij

In 1672 vindt ook een van de bekendste publieke moorden uit de vaderlandse geschiedenis plaats: de gewelddadige moord op de gebroeders De Witt. De tong en vinger van de broers zijn in het Haags Historisch Museum de stille getuigen daarvan. Sukul: 'Het was een tijd van spanningen en die liepen zo hoog op, dat het volk eigenhandig besloten heeft deze twee heren te vermoorden.'

De publieksopening van de tentoonstelling Glans, glorie en misère is zondag en is gratis toegankelijk voor het publiek. Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn er verschillende activiteiten die de Gouden Eeuw weer even tot leven wekken, zoals bijvoorbeeld een 17de eeuwse proeverij, een lezing en het gezamenlijk maken van een schilderij.

