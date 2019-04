Verdachte van afpersing op vrije voeten na belofte geld terug te betalen

De verdachte heeft bekend en zit al drie maanden in voorarrest. Hij had al eerder vrij kunnen komen, als hij in één keer al het geld had terugbetaald, maar het was hem niet gelukt het bedrag bij elkaar te brengen. 'Het geld is er gewoon niet meer', zei zijn advocaat vrijdag bij de rechtbank in Den Haag.

Als de man vrij zou komen, zou hij wel weer aan het werk gaan. Volgens de advocaat kan hij dan wekelijks honderd euro afbetalen. De officier van justitie vond dat geen serieus aanbod. 'Dit is niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat.' Hij bleef erbij dat de man de afgeperste vrouw uit Wassenaar in een keer de volle mep moest terugbetalen.



Contact via internet

De verdachte beloofde vervolgens tweehonderd euro per week aan het slachtoffer over te maken. Dat was voor de rechtbank voldoende om de verdachte vrij te laten.

De man en vrouw hadden via internet contact met elkaar gemaakt. Hij dreigde naaktfoto's van haar door te sturen naar bekenden. Zover is het echter nooit gekomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak is over enkele weken.

