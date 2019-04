Twee jaar cel geëist voor overval op bestelbusje met sigaretten

Tegen de 28-jarige hoofdverdachte van een overval op een bestelbusje met dozen sigaretten in Delft is vrijdag twee jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Een andere verdachte werd tijdens de zitting vrijgelaten.

Het bestelbusje van het bedrijf Foox West werd een jaar geleden op 25 april overvallen door twee mannen. Zij sprongen in het voertuig toen de chauffeur wilde lossen bij een avondwinkel aan de Van Foreestweg in Delft. Er ontstond een worsteling waarbij de werknemer uit het busje viel en op de grond terecht kwam. Getuigen zagen de overvallers in een kleine donkere auto stappen die met 'piepende banden' wegstoof.

Via het kenteken werd Martijn B. (28) opgespoord en het identiteitsbewijs van hoofdverdachte Hurzjendley C. (28) zat in een bodywarmer in die wagen. Hij werd in november opgepakt. Beide mannen ontkennen iets met de overval te maken te hebben. Ze zouden 25 april niet op die plek zijn geweest.



Een ragbak

Toch denkt het Openbaar Ministerie voldoende bewijs te hebben tegen Martijn B. als mogelijke bestuurder van de vluchtauto. Het was immers zijn wagen, maar volgens de verdachte leende hij die uit aan 'tientallen' mensen. Zijn advocate sprak van een 'ragbak' die geen eurocent meer waard was.

De officier van justitie eiste een celstraf van twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk tegen de man. Op verzoek van de verdediging liet de rechtbank hem voorlopig vrij.



Spuug lag al langer op de grond

Hoofdverdachte Hurzjendley C. moet wel blijven zitten. Hij zou de overval gepleegd hebben en er met 1890 euro aan sigaretten vandoor zijn gegaan. Voornaamste bewijs voor het OM was zijn DNA op de jas van het slachtoffer, dat erop zou zijn beland door de worsteling. Zijn advocate gaat nog steeds uit van een ander scenario: het DNA was spuug geweest dat al langer op de grond lag. De verdachte liep immers geregeld door de buurt.

Deskundigen hebben niet kunnen vaststellen of het inderdaad speeksel was of bijvoorbeeld huiddelen op de jas en dat valt ook niet meer te onderzoeken. 'Ik kan het niet aan mijn cliënt uitleggen dat hij op basis van dit bewijs veroordeeld wordt', zei de advocate. Ze vond de eis van 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, 'disporportioneel' en kondigde nu al een hoger beroep aan.

De rechtbank doet op 10 mei uitspraak.