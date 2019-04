Rijden tussen de dronken droppies: mee op de veegwagen na Koningsnacht

Ze hebben maar kort de tijd om de straten van Den Haag weer spik en span te krijgen: de veegploegen van de gemeente. Wanneer het Life I Live festival in de binnenstad is afgelopen en de duizenden bezoekers huiswaarts keren, rukken de mannen met hun veegwagens uit, middenin de nacht. En dat moet ook wel, want op Koningsdag moeten de straten weer schoon zijn, wanneer de families met kinderen door het centrum struinen langs de vele kraampjes en kleedjes.

Jay Joeloemsing is één van die veegmachinechauffeurs. Hij is al 27 jaar in dienst en heeft al veel 'Konings- en Koninginnenâchtuh' meegemaakt op zijn wagen. Ook nu is hij van de partij. Hij en zijn ruim veertig collega's krijgen eerst om 01.15 uur een briefing, waarin nog even wordt uitgelegd op welke manier bepaalde straten en pleinen schoongemaakt moeten worden. Maar ook zijn er richtlijnen met het oog op de interactie met verlate stappers, die vaak dronken zijn.

Jay herkent het allemaal. Ook hij heeft ze meegemaakt. 'Veel mensen zijn dronken en zoeken aandacht,' zo zegt hij. 'Soms doen ze gekke dingen, zoals de bezem van mijn wagen halen.' Waarop sommige gasten ineens als een bezetene gaan vegen. Het protocol is: Niets doen. En daar houdt Jay zich ook aan. 'Dan bellen we mijn baas en schakelen de politie in.'



Complimenten

Maar complimenten zijn er ook voor de mannen op de wagens: 'Goed zo, jongens. Jullie zijn goed bezig,' wordt er vaak geroepen. En daar groeien ze van. Allemaal scheppen ze eer in hun werk. Jay is ook blij met zijn job. 'Ik ben buiten en zie verschillende mensen en dingen. Binnen werken is niks voor mij.'

Om half twee komt het telefoontje: de mannen mogen op pad. En dus rukt een colonne van veegauto's en -vrachtwagentjes uit, de binnenstad in. Tot in de kleine uurtjes zijn de mannen bezig met de schoonmaakklus. Maar als ze dan eindelijk om zes uur 's ochtends aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd is de klus geklaard. Koningsdag kan beginnen.

