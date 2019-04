In Amerika gestolen bijbel was in Leids Pilgrim Museum

Een bijbel die is gestolen uit de collectie van de Amerikaanse Carnegie bibliotheek, is gevonden in het American Pilgrim Museum in Leiden. Dat melden diverse Amerikaanse media op basis van een persconfentie van de FBI in Pittsburgh.

Directeur wist van niks

Volgens een FBI-onderzoeker wist directeur Jeremy Bangs niet dat de bijbel in Amerika gestolen was. Het betreft een Engelse vertaling van de Geneefse Bijbel uit 1615. Een medewerker van de bibliotheek heeft jaren lang zeker 300 objecten gestolen uit het museum en doorverkocht. Het gaat daarbij om acht miljoen dollar.

Directeur Jeremy Bangs van het Leidse museum zegt tegen CNN dat hij het boek gekocht had van een antiquariaat in de VS, meldt de NOS. Het museum wil zo veel mogelijk boeken laten zien die werden gelezen door de pilgrims, de vroege kolonisten in de VS die een tijdje in Leiden woonden. Vorig jaar nam de FBI contact op met de mededeling dat het boek wellicht gestolen was.

Het boek is volgens de FBI gekocht in 2015 voor 1200 dollar. Tijdens een inventarisatie in 2017 kwamen de vermissingen aan het licht. De laatste inventarisatie was in de jaren negentig van de vorige eeuw. Twee mannen moeten binnenkort in de VS voor de rechter verschijnen op verdenking van de diefstal.