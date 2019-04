275.000 bezoekers voor The Life I Live in Den Haag

Het gratis muziekfestival The Life I Live in Den Haag heeft ongeveer 275.000 bezoekers gehad. Het festival begon vrijdagavond en ging verder op Koningsdag.

Het is volgens de organisatie de succesvolste editie tot nu toe. 'Zelfs op Koningsdag, toen men vreesde voor koud en nat weer, brak de zon regelmatig door een droog wolkendek en stroomde het stadscentrum vol met muziekminnend publiek'.

Op diverse concertpodia in de binnenstad vonden in totaal zestig live-optredens plaats en waren veel uiteenlopende muziekstijlen te horen. Zaterdag traden onder meer rapper Mr. Polska, Moon Tapes, Sindicato Sonico en de bluesrock-band One White Dog op.





Haagse traditie

De naam van het festival The Life I Live is ontleend aan het gelijknamige nummer van Q65, de Haagse band die populair was in de jaren zestig. De eerste editie was in 2011 en sinds 2017 is het een tweedaags evenement.

LEES OOK: Weer of geen weer, we gaan ertegenaan; het is toch Koningsdag?!