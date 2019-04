Vechtersbazen of aardige jongens? Wie zijn de Haagse broers die vastzitten in Praag?

De broers Armin (29) en Arash (32) N. zitten in een Tsjechische gevangenis voor het mishandelen van een ober in Praag vorig jaar april. Wat weten we eigenlijk over hen? Arash runt een online-marketingbedrijf in Rijswijk. Zijn drie jaar jongere broer is personal trainer. 'Hij is geen vechtersbaas. Juist heel sociaal en echt aardig', beweert oud-collega Samy over Armin N.

De broers zijn vorig jaar met vrienden in Praag voor een vrijgezellenweekend als het mis gaat. Ze krijgen ruzie in een restaurant en mishandelen een ober. De man raakt in coma. De zeven Nederlandse mannen, bijna allemaal afkomstig uit Den Haag, worden opgepakt.Twee van hen, Armin en Arash, zitten nog vast in Tsjechië voor poging tot moord. De rest is intussen terug in Nederland.

De broers zijn geboren in Duitsland; hun familie komt oorspronkelijk uit Iran. Bij hun ouderlijk huis in Pijnacker wordt niet opengedaan en een dag later laat de vader van Arash en Armin telefonisch weten dat hij niets wil zeggen over zijn zoons of over de rechtszaak. In het appartement van Arash aan de Haagse Laan van Meerdervoort woont inmiddels een nieuwe huurder. 'Volgens mij woont de vorige bewoner niet meer in Nederland', vermoedt de Engels sprekende man.



Personal trainer

Informatie vinden over de 29-jarige Armin N. is niet zo moeilijk. De afgetrainde Hagenaar liet zichzelf inhuren als personal trainer. Zijn website is inmiddels offline en drie maanden geleden is zijn bedrijf opgeheven. 'Ik ken hem van sportschool Caesar Fitness', zegt oud-collega Samy. 'Hij was zzp'er en ik was er in loondienst. Hij had altijd tijd voor een praatje, was heel sociaal en echt aardig.'

Samy vertelt over de passie van Armin: 'Fitness, bodybuilding, en daar wilde hij mensen in begeleiden. Hij deed ook aan MMA-vechten, een agressieve sport, maar hij was geen vechtersbaas. Hij deed het puur voor de sport.' Volgens Samy had Armin nooit problemen. 'Hij was niet zo'n stapper, ging meer naar festivals.'



Geen vechtmachine

In de Haagse supplementenwinkel waar Armin een tijd werkte om wat bij te verdienen, omschrijft collega Bas hem als een zachtaardige jongen. 'Ik heb hem wel zien veranderen door de jaren heen. Hij werd slecht beïnvloed door de jongens met wie hij omging.' Volgens Bas is Armin geen vechtmachine, maar wel fysiek heel sterk.

Er is minder bekend over oudere broer Arash. Hij is mede-eigenaar van een online-marketingbedrijf in de Rijswijkse Plaspoelpolder. Op hetzelfde adres zit een verhuisbedrijf, waar we langsgaan. 'We kennen ze allemaal, maar we gaan niks zeggen', aldus de eigenaar van het bedrijf, die dezelfde Iraanse achternaam draagt als twee mannen die ook werden opgepakt in Praag. Zij kregen een voorwaardelijke celstraf.



Politiek voorbeeld

De Tsjechische politie verspreidt snel na de mishandeling camerabeelden van de groep Nederlanders om hen op te sporen. Als Bas en Samy hun oud-collega Armin herkennen op de beelden, zijn ze stomverbaasd. 'Ik vond het heel heftig om te zien', zegt Bas. Samy snapt wel dat Armin straf moet krijgen. 'Maar ze maken een politiek voorbeeld van hem, het wordt opgeblazen.'

Armin en Arash hangt een celstraf van tien tot achttien jaar boven het hoofd. Dinsdag gaat de rechtszaak tegen de Haagse broers verder. De Tsjechische officier van justitie komt aan het woord, de advocaten van de broers houden hun pleidooi en tot slot mogen de verdachten zelf nog wat zeggen. Daarna komt de rechter in Praag meteen met een vonnis. Ons land heeft een uitleveringsverdrag met Tsjechië, dus de broers zouden hun straf in een Nederlandse cel uit kunnen zitten.

