Het festivalseizoen is begonnen: organisaties maken steeds meer namen bekend

Met het tweedaagse Haagse festival The Live I Life is dit weekend de aftrap gegeven voor het festivalseizoen. Steeds meer zomerfestivals maken hun line-up bekend. Zo meldt het Strandwalfestival in Rijswijk zondag de komst van onder meer Xander de Buisonjé en de coverband The Clarks.

Het Strandwalfestival wordt dit jaar georganiseerd van 13 tot en met 15 september. Eerder werd al bekend dat zangeres Shirma Rouse en hiphopper Caza dat weekend zullen optreden. De komende weken zal de organisatie zeker nog acht andere headliners prijs geven.

Op het Zuiderstrand in Scheveningen vinden 2 en 3 augustus twee festivals plaats. De zaterdag is traditiegetrouw gereserveerd voor Schollenpop. Ook hier zijn de eerste artiesten bekend gemaakt, waaronder Vandenberg's Moonking, zangeres Nona en de bands EUT en Luminize. Vrijdag is het de beurt aan Hollands Feest aan Zee. Tijdens het Nederlandstalige muziekfestival treden onder meer Anita Meyer, Django Wagner en Samantha Steenwijk.



Werfpop en Kaderock

In Leiden wordt op zondag 14 juli voor al weer de 38ste keer Werfpop georganiseerd. Eerste grote naam hier is de Nederlandse singer/songwriter, theatermaakster en chansonièrre Wende Snijders. Een andere opmerkelijke naam die optreedt, is de Britse zangeres Hollie Cook. Haar vader was de drummer van The Sex Pistols en haar moeder zong bij Culture Club. Haar peetvader is dan ook niemand minder dan Boy George.

Wie niet kan wachten tot het zomer is, kan op 1 juni al terecht op een van de intiemste buitenfestivals in onze regio: Kaderock in Den Haag. Op het affiche prijkt als headliner De Raggende Manne. Ook hier van de partij (en min of meer vaste gast op het festival) zijn The Clarks. Traditie leert dat zij gezelschap krijgen van drummer Cesar Zuiderwijk van Golden Earring.



Zomerspektakel en Fringe Festival

De populaire Britse band Level 42 opent dit jaar het Alphense festival Zomerspektakel aan het Meer, dat plaatsvindt van 7 tot en met 9 juni. Andere grote namen op de vrijdag zijn Kraantje Pappie, Guus Meeuwis en Kris Kross Amsterdam. Op de zaterdag maakt Xander Buisonjé ook hier zijn opwachting. Hij pakt groot uit met andere artiesten, waaronder Glennis Grace, Lee Towers, Brainpower en Berget Lewis.

Vreemde eend in de bijt is het Fringe Festival in Delft, dat dit jaar wordt gehouden van 7 tot en met 9 juni. Het driedaagse evenement vindt plaats op 21 verschillende locaties, waar ruim vijftig podiumkunstenaars meer dan vierhonderd voorstellingen verzorgen. Het aanbod is zeer divers: cabaret, circus, dans, familietheater, muziek, opera en theater. De kaartverloop



Get Lost en Sniester

Voor degene die zeker wil zijn dat hij of zij het droog houdt, zijn er ook nog twee binnenfestivals, allebei eind mei. In Leiden wordt bij Gebr. De Nobel voor de tweede keer het Get Lost Festival georganiseerd. Ook hier niet alleen muziek, maar ook aandacht voor theater, beeldende kunst, films en lezingen. Grote namen hier zijn de muzikant Thomas Azier, dj De Sluwe Vos en de schrijvers Peter Buwalda en Leidenaar Ilja Leonard Pfeijffer.

Het Sniester Festival in het centrum van Den Haag beleeft op 24 tot en met 26 mei al weer de zesde editie. Het spraakmakende festival heeft een mix van uiteenlopende muziekstijlen geprogrammeerd. Zoals bijvoorbeeld de psychedelische krautrock van Jacco Gardner's Somnium, de synthpop van Merol (bekend van Hou Je Bek En Bef Me), de folkrock van Tim Knol & Blue Grass Boogiemen, de dance-muziek van het duo Weval, de reggae van de Haagse band Splendid en de electronische beats van Blanck Mass. Kortom: voor elk wat wils.

