Opnieuw voetbalwedstrijd eersteklasser BMT gestaakt

Er leek volgens Musa Ozdemir van BMT aanvankelijk niet veel aan de hand voor de thuisploeg, die op dat moment met 2-1 leidde. Maar nadat El Ousrouti gehinderd werd bij het nemen van een vrije trap, werkte hij een speler van Wit Rood tegen de grond en waren er enkele opstootjes. Het bezoekende team wilde daarna de wedstrijd niet meer voortzetten, omdat het zich bedreigd voelde.

Eerder dit seizoen werd de uitwedstrijd van BMT tegen Moerse Boys al gestaakt. Hiervoor kreeg het Haagse team vier punten in mindering. Op zondag 14 april werd er opnieuw voortijdig een einde gemaakt aan de wedstrijd tegen VELO. Daarover doet de KNVB komende dinsdag uitspraak. Zeker met het oog op het nieuwe incident is het niet uitgesloten dat de eersteklasser uit de competitie wordt gehaald.



Per direct geroyeerd

Het bestuur heeft inmiddels niet stil gezeten. Ozdemir laat weten dat de club er alles aan gelegen is om dit soort incidenten te voorkomen. El Ousrouti is per direct geroyeerd. 'Deze maand is een nieuw bestuur aangetreden. Wij bouwen aan de club en het team. Dit soort personen kunnen wij daar niet bij gebruiken. Hij is ook meteen buiten het sportcomplex gezet. Maar ja, dit is inderdaad niet bevorderlijk voor het nieuwe bestuur en de club.'

Ozdemir weet niet waarom El Ousrouti door het lint ging. 'Aan de scheidsrechter lag het niet, die floot goed. Maar onze speler zat niet lekker in de wedstrijd. Hij zou door de tegenstander zijn uitgescholden met het k-woord. Maar dat is geen excuus, dit kan gewoon niet.' Wit Rood Willebrord was zondag niet bereikbaar voor commentaar.