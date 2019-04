'Oorlog is meedogenloos. Besef hoe goed we het hier eigenlijk hebben!'

Hoe betrek je jongeren bij het onderwerp oorlog en vrijheid, zónder al te belerend over te komen? In aanloop naar Dodenherdenking en Bevrijdingsdag werd de Haagse rapper F1rstman door het Veteraneninstituut gevraagd om een rap te maken over wat militairen hebben meegemaakt. 'Oorlog is een puinhoop, man.'

Het contrast kan haast niet groter. Waar zijn nummers meestal over feesten en mooie vrouwen gaan, is de tekst van het nummer 'Rijkdom' rauw en confronterend. 'De boodschap van het nummer is dat we échte rijkdom moeten leren waarderen. Rijkdom niet in de zin van materiaal, maar in de zin van liefde en vriendschap', vertelt de 26-jarige Hagenees Hassan Syed.

Bij het grote publiek is hij beter bekend als rapper F1rstman. Grote hits als 'Overal' en 'Round & Round' worden op internet en via streamingsdiensten miljoenen keren beluisterd. Samen met medeartiesten Kempi, rapper Snelle en I am Aisha schreef hij een van vier rapnummers in opdracht van het Veteraneninstituut.





Balkanoorlogen

'Nog geen twee uur vliegen hiervandaan, was het tijdens de Balkanoorlogen verschrikkelijk', ontdekte Syed in gesprek met veteraan Jackson Rodrigues da Cruz. Als 21-jarige militair diende hij begin deze eeuw als boordschutter op een tank tijden een wederopbouwmissie in Bosnië. Het gesprek diende als basis voor het nummer.

'Ik ben mij bewust geworden van hoe gevaarlijk, meedogenloos en kapotmakend oorlog kan zijn', gaat Syed verder. 'Het rukt gezinnen uit elkaar, kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen. Wij mogen blij zijn dat we in vrede kunnen leven.'





Serieuze boodschap met roze strik

Hoewel via sociale media en in de clips van F1rstman uiterlijk vertoon en geldelijke rijkdom de boventoon lijken te voeren, is de rapper zich er van bewust dat hij zijn invloed nu ook anders in kan zetten. 'Kijk, dat is natuurlijk voor een groot deel imagebuilding. Ik hoop dit onderwerp via mijn muziek nu op een toffe manier over te kunnen brengen op de jeugd.'