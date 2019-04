Herdenken is meer dan stilte: acht indringende evenementen op 4 mei

De Nationale Dodenherdenking op 4 mei bestaat lang niet alleen uit twee minuten stilte om 20.00 uur, het draait ook om het vertellen van verhalen over met name de Tweede Wereldoorlog. De afgelopen jaren worden er voor dat laatste meer evenementen georganiseerd. Wij zetten er hier een aantal op een rij.

Theater Merlijn, Den Haag: Het Donker (Rabarber)

'Het is zo koud, maar toch ben ik gegroeid en mijn schoenen zijn nu echt te klein. Vandaag gaan we weer verstoppertje spelen. Het donker is mijn beste vriend.'

De jonge acteurs van theaterschool Rabarber spelen van 29 april tot en met 4 mei een voorstelling met lichtpuntjes over opgroeien in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op de waargebeurde verhalen van kinderen van toen.

WestlandTheater De Naald, Naaldwijk: Jong in de oorlog (Theater in Feite)

Els Arntzenius is 15 jaar jong als de oorlog uitbreekt en heeft alle jaren van de oorlog een dagboek bijgehouden. Tijdens Jong in de oorlog beleeft u door de ogen van de jonge Els de oorlog zoals deze zich voordeed in Den Haag en de regio. Zij beschrijft haar liefdes, angsten en gedachten op een bijzondere manier. Bijzonder: anno 2019 is Els 94 jaar. Zij zal ook bij de voorstelling aanwezig zijn.

Pieterskerk, Leiden: Herdenkingsrede door Ad van Liempt

Bij de herdenking in de Leidense Pieterskerk is journalist en historicus Ad van Liempt hoofdspreker. Van Liempt is auteur van veel boeken over de Tweede Wereldoorlog, waarvan Gemmeker, commandant van kamp Westerbork de meest recente is. Hij hoopt op 9 mei te promoveren op dit zijn onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog. Het thema van zijn herdenkingsrede is: ‘Aan wie denk jij vandaag om 8 uur?’

Dorpskerk Moordrecht: Twee jongens onder het luik (Theater voor Iedereen)

Een waargebeurd verhaal uit Moordrecht, over de predikant Ds. Kalkman, die in zijn woning een onderduikster had en twee jongens uit de buurt verborgen hield tijdens een Razzia. Toegang is gratis!

Parkvilla, Alphen aan den Rijn: Haar naam was Sarah (Theater Productiehuis Alphen)

Naar het gelijknamige boek van Tatiana de Rosnay. Als de Amerikaanse journalist Julia Jarmond onderzoek doet naar een grote razzia in Parijs, komt ze op het spoor van het Joodse meisje Sarah, die samen met haar ouders is opgepakt en afgevoerd. Het blijkt dat Sarah in het huis waar de familie van haar man woonde, en waar zij samen nu een nieuw leven willen beginnen. Julia duikt in het verleden van haar schoonfamilie, ontmoet de zoon van Sarah en ontdekt een goed bewaard geheim waardoor niet alleen haar leven maar ook die van anderen voorgoed verandert. Te zien op 3 en 4 mei.

Delft: Studentencorps leidt stadswandelingen met de oorlog als thema

Veel bewoners van Delft kennen de Van Hasseltlaan, de Schoemakersstraat en het Mekelpark. Maar dat deze plekken vernoemd zijn naar verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog weet niet iedereen. Op 4 mei organiseren studenten van het Delfts Studenten Corps (DSC) daarom drie stadswandelingen door Delft. Veel van de oorlogsgebeurtenissen in Delft speelde zich af in en rond DSC. De studentenvereniging wil de herinnering daaraan levend houden, en nodigt belangstellenden uit om zaterdag mee te lopen die in de oorlog belangrijk waren in Delft.

Theater Dakota en het Zuiderparktheater, Den Haag: Over waar de boerderijen stonden (Het Nationale Theater)

Voor deze voorstelling zijn 17 jongeren in gesprek gegaan met ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Waar in Escamp nu scholen, huizen en winkels staan, stonden ooit boerderijen. Hoe zag het boerenleven er tijdens de oorlog in Den Haag uit? Hoe was het om toen jong te zijn? Voorafgaand aan de voorstelling die deze vragen beantwoordt, nuttigen alle bezoekers eerst een sobere maaltijd van soep en brood. Ook nog te zien op 5 mei.

CKC, Zoetermeer: Joop en Jopie – Liefde en Verzet (De Herberg van de Muze)

Het verhaal van Joop en Jopie Dijkhuizen, die verliefd werden tijdens het borbardement van Rotterdam en samen de oorlog doorleven. Een voorstelling over liefde, keuzes en verzet, met aandacht voor de regionale geschiedenis en met muziek van Vera Lynn.

TV West

Zaterdag 4 mei: Westdoc: De Laatste Getuigen 12.00 - 18.00 uur

Het Nationale Theater heeft de laatste maanden mensen geïnterviewd die verhalen vertelde over het Oranje Hotel. Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 hielden de Duitse bezetters hier ruim 25.000 mensen gevangen voor verhoor en berechting.

Een diverse groep uit alle hoeken van Nederland die de Duitse wetten had overtreden: Veelal verzetsstrijders, maar ook Joden en Jehova's Getuigen en mensen die vanwege een economisch delict werden vastgezet, zoals zwarthandelaren. Al in de oorlog werd het complex 'Oranjehotel' genoemd. Een ode aan de verzetsstrijders die er waren opgesloten. De verhalen van deze mensen worden in dit programma voorgelezen door acteurs van het Nationale Theater. Het zijn verhalen die niet vergeten mogen worden.