Vier jaar cel en tbs voor brandstichting door agressieve Gouwenaar, 'Verdachte is snel krenkbaar'

De kapsalon is grotendeels in vlammen op gegaan (Foto: Omroep West)

Brandstichting in een coffeeshop en kapperszaak in Gouda én een inbraak in een vakantiepark in Reeuwijk, het zijn slechts drie van de negen zaken waarvoor de 28-jarige Gouwenaar Abdelalim D. vier jaar de cel in moet. Daarnaast zal hij een verplichte behandeling krijgen in een tbs-kliniek.

De Gouwenaar stond twee weken geleden bij de Haagse rechtbank terecht voor negen strafbare feiten, waaronder de brandstichtingen in 2017. Hij stak toen coffeeshop de Vriendschap aan de Cappenersteeg en kapperszaak Allure Hairstyling aan de Lage Gouwe in Gouda in de brand. Hoewel D. ontkent, zijn beide vergrijpen bewezen. Volgens de rechtbank was er tijdens de brand sprake van levensgevaar voor anderen.

Voorafgaand aan de brand in de coffeeshop, in november 2017, zou een beveiliger een kale man de toegang hebben geweigerd. 'Morgen hebben jullie geen coffeeshop meer', zou de bezoeker hebben gezegd. Op de camerabeelden is te zien hoe iemand diezelfde avond twee frisdrankflessen met benzine naar binnen giet en er kort daarop brand uitbreekt. Op die beelden werd ook D. herkend.



Bedreigen van gevangenispersoneel

Het DNA van D. zat ook op een tas die na de brand bij de kapper werd aangetroffen. D. is verder schuldig bevonden aan een drietal bedreigingen, gericht aan onder meer gevangenispersoneel, en aan een diefstal uit een vakantiewoning.

Volgens de officier van justitie reageert de verdachte extreem gewelddadig wanneer hem iets niet zint. Ook vlak voor de brandstichting bij de kapperszaak zou hij ruzie hebben gehad met de eigenaar. De rechter zei maandag tijdens de uitspraak dat de verdachte snel krenkbaar is. Hij zou niet de capaciteit hebben om zich te beheersen, aldus de rechter.

De officier van justitie had, naast tbs, een celstraf van vijf jaar geëist. De rechtbank vindt vier jaar cel voldoende omdat D. een langdurige behandeling in de tbs-kliniek voor de boeg heeft. De duur daarvan is voor onbepaalde tijd.