Al vijftig jaar dierenbegraafplaats in Zevenhoven: 'Hier rust mijn trouwe gans Wammes'

'De man was in paniek omdat hij zijn geliefde viervoeter wilde begraven, maar er op de dierenbegraafplaats in Wassenaar geen plek was. 'Waar kan ik mijn diertje begraven?' De dierenarts heeft toen contact opgenomen met mijn vader, die zie dat de hond wel bij ons begraven kon worden. 'Dan maken we een kuiltje en dan leggen we de hond er netjes in.' En zo is het allemaal begonnen', aldus Wahle die toen pas vier jaar oud was.

Daarna was de overstap snel gemaakt. Het familiebedrijf zorgt er al die tijd voor dat de bezoekers van de begraafplaats hun hond, kat, kanarie of konijn een waardige laatste rustplaats kon geven. 'Inmiddels liggen hier zo'n 4,5 duizend dieren begraven', zegt Wahle. En dat niet alle dieren onder dezelfde soort steen liggen, wordt duidelijk wanneer je een blik werpt over de begraafplaats. De ene steen is groot, de andere is in de vorm van een hartje en weer een ander heeft helemaal geen steen. 'Mensen kunnnen echt helemaal zelf bepalen hoe ze hun huisdier begraven', aldus Wahle.



Dierencrematie wint terrein

De afgelopen jaren neemt het aantal uitvaarten op de Zevenhovense begraafplaats wel een beetje af. 'Steeds meer mensen kiezen voor het cremeren van hun huisdieren', zegt Wahle. 'We leven nu in een drukke en snelle maatschappij. Een crematie neemt vaak minder tijd in beslag en we zien dikwijls dat mensen het daarna ook wel prima vinden. Die hoeven dan niet zo nodig een graf te hebben waar ze iedere keer naartoe kunnen.'

Desondanks blijft Wahle wel positief over de toekomst van zijn begraafplaats. 'Je houdt altijd mensen die hun huisdier wel graag willen begraven. Iedereen doet het weer op zijn eigen manier. Ik denk dat wij daarom de komende tijd nog gewoon lekker door kunnen gaan', lacht hij.

